OPPO Pad 2 avvistato fuori dalla Cina: lancio Global in arrivo?

Sono passate quasi due settimane dal debutto in patria del nuovo tablet del brand, un dispositivo che cambia direzione nello stile e nelle specifiche. OPPO Pad 2 incuriosisce tanto ed ora sembra che arriverà anche in versione Global: il dispositivo è stato avvistato fuori dalla Cina per la prima volta, nel database di un ente certificativo.

OPPO Pad 2 Global certificato: a quando il debutto (e in quali paesi)?

Scavando nel database del SIRIM, ecco fare capolino OPPO Pad 2 con il numero di modello OPD2202: trattandosi del primo avvistamento fuori dalla Cina, abbiamo a che fare chiaramente con un modello Global. Tuttavia ricordiamo che l'ente fa riferimento alla Malesia, quindi sempre un paese asiatico. Resta da vedere se il nuovo tablet di OPPO arriverà anche alle nostre latitudini.

Ricordiamo che il primo capitolo (eccovi la nostra recensione) non è stato lanciato in Europa e in Italia; OPPO ha debuttato nel settore dei tablet in occidente direttamente con il modello Pad Air. Le cose andranno diversamente con OPPO Pad 2 Global? Il dispositivo arriverà in Italia?

Al momento non abbiamo una risposta a questa domanda, tuttavia ci sono dei dubbi su cui riflettere. OPPO Pad 2 è un rebrand di OnePlus Pad e quest'ultimo sarà in vendita da noi dal 10 aprile. Di conseguenza è plausibile ipotizzare che la versione Global del secondo tablet di OPPO avrà specifiche differenti dal modello cinese. In alternativa, probabilmente vedremo direttamente il lancio di un presunto OPPO Pad Air 2.

