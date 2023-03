Infinix batte Realme: è suo il primo smartphone a 260W

Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus: questi sono i primi nomi che vengono in mente quando si parla di ricarica rapida, ma non sottovalutate Infinix. Quando ancora gli smartphone con ricarica oltre i 100W non erano ancora così diffusi, Infinix presentò il primo smartphone in grado di caricarsi in soli 10 minuti a 160W, all'epoca il più rapido al mondo. Da allora, dispositivi come Redmi Note 12 e Realme GT 3 hanno alzato ulteriormente l'asticella caricandosi a 210W e 240W, ma si staglia all'orizzonte il primo che lo farà ancora oltre a 260W.

Infinix sfida tutti con il suo portentoso caricatore rapido in grado di arrivare a 260W

A svelarlo è questa immagine in cui si staglia il possente caricatore Infinix Thunder Charge su cui è ben evidente la sigla “260W“, posizionato accanto a quello che pare essere Infinix Zero Ultra, modello già esistente ma lanciato con ricarica a 180W. Le prime specifiche che circolano in rete parlano di un caricatore con pompa di carica a quattro vie e un circuito AHB (Advanced High-Performance Bus) con circuito di controllo della carica. Inoltre, Infinix starebbe preparando anche il supporto alla ricarica wireless a 100W.

L'annuncio dovrebbe avvenire il 9 marzo, anche se non è dato sapere se verrà presentato un nuovo smartphone o se soltanto questa tecnologia di ricarica su un Infinix Zero Ultra adattato per l'occasione. Ricordiamo che Infinix Italia esiste ma manca ancora uno sbarco vero e proprio nel nostro paese. Ma intanto c'è anche Xiaomi che alza ulteriormente l'asticella, presentando la sua incredibile ricarica ultra-rapida a 300W.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il