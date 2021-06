Infinix Concept Phone 2021 sorprende tutti: si ricarica in soli 10 minuti!

Se n'è parlato per dei mesi, ma finalmente eccolo qua: si chiama Infinix Concept Phone 2021 ed è uno degli smartphone più sorprendenti degli ultimi tempi. Non soltanto per le sue caratteristiche avanzate, ma anche e soprattutto perché arriva da un'azienda di cui non si sente mai parlare. Probabilmente non lo conoscete, ma Infinix è un brand asiatico che opera perlopiù in paesi emergenti, in particolare Africa, Medio Oriente ed alcune parti dell'Asia (Filippine e Thailandia). Nonostante ciò, ha deciso di stupire tutti con uno smartphone che inizialmente veniva indicato come Infinix Zero X ma che in realtà si è rivelato essere un concept.

Infinix Concept Phone 2021 è lo smartphone con la ricarica più rapida del mondo

L'aspetto più sorprendente di questo Infinix Concept Phone 2021 è il suo essere lo smartphone con la ricarica più rapida mai vista prima su un telefono. Integra una batteria da 4.000 mAh con ricarica a 160W in grado di portarla dallo 0% al 100% in 10 minuti, tempistica incredibile e che vediamo riscontrata nei test comparsi in rete. Vediamo quindi battuto il precedente record di Red Magic 6 Pro, il quale impiega circa 12 minuti con il suo caricatore a 120W, così come iQOO 7 e Xiaomi Mi 10 Ultra (rispettivamente 18 e 23 minuti). Da segnalare, poi, la presenza anche della ricarica wireless a 50W.

Viste le preoccupazioni che potrebbero sorgere, Infinix ha specificato di aver implementato oltre 60 protezioni per avere una ricarica sicura e che non impatti sulle temperature. Come dimostrano i test nel video qua sotto, durante la ricarica lo smartphone rimane sotto i 40° C. Inoltre, l'ampio caricatore da 160W di Infinix supporta diversi protocolli di ricarica, potendo essere utilizzato anche con altri dispositivi come smartphone, notebook e quant'altro.

L'altra peculiarità del concept Infinix è l'utilizzo dell'elettrocromia sulla scocca posteriore. Anche per sottolinearne la capacità di ricarica, posteriormente c'è una sezione che è in grado di cambiare colore con effetto pulsante. Questo avviene non soltanto in fase di carica, ma pure per la ricezione di chiamate, potendo così fungere da una sorta di LED di notifica. Il tutto è caratterizzato da una finitura in vetro opaca arricchita dalla scritta “NOW” che prende tutto lo spazio a disposizione.

Uno smartphone che punta molto sull'estetica, sia sul posteriore che sul frontale. Davanti, infatti, c'è uno schermo punch-hole AMOLED da 6,67″ Full HD+ con curvatura Dual Edge da 88°. L'altro punto forte del concept Infinix è il comparto fotografico, comprensivo di una tripla fotocamera da 64+8+8 MP (oltre che di una selfie camera da 32 MP). La configurazione comprende sia un sensore grandangolare che un teleobiettivo periscopiale, in grado di spingersi fino ad uno zoom 60x.

Non è altrettanto interessante l'impianto tecnico dello smartphone, essendo basato sul MediaTek Helio G95. Lo stesso chipset utilizzato su Redmi Note 10S e Realme 8, ma anche sul Tecno Phantom X, altro flagship dell'azienda partner di Infinix (entrambe appartengono al gruppo cinese Transsion). Soluzione prodotta a 12 nm, integra una CPU octa-core (2 x 2.05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU ARM Mali-G76 MC4, assieme ad 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Differentemente a quanto ipotizzato, Infinix Concept Phone 2021 non è un prodotto pensato per la commercializzazione, essendo – appunto – un concept. L'obiettivo è quello di mostrarci le tecnologie del futuro e che potrebbero fare il loro debutto negli smartphone dei prossimi mesi, Infinix o altro che siano.

