Huawei FreeBuds Pro 2+: gli auricolari premium diventano ancora più stilosi

In queste ore sono trapelate in rete le prime informazioni – con tanto di immagini render – sulle nuove cuffie Huawei FreeBuds Pro 2+, che potrebbero integrare nuove funzioni per il monitoraggio della salute direttamente tramite l'orecchio.

Aggiornamento 15/03: le prossime TWS premium di Huawei si mostrano con maggiore chiarezza in una nuova immagine render. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 2+ potrebbero monitorare il battito cardiaco

Secondo le informazioni condivise nelle ultime ore da un leaker su Weibo, Huawei sarebbe pronta a lanciare le nuove cuffie FreeBuds Pro 2+ con delle inedite funzioni per il monitoraggio della salute e dell'attività cardiaca. Le immagini pubblicate in rete mostrano il design degli auricolari in modo chiaro; inoltre abbiamo anche degli screen delle impostazioni delle nuove cuffie, con cui sarà possibile monitorare il battito cardiaco ad alta precisione e ricevere notifiche in base alle misurazioni.

Il design rimane in linea con quello visto con le precedenti edizioni delle FreeBuds Pro 2, a cui questa volta viene aggiunto il branding Huawei Devialet con una placchetta dorata. Anche gli auricolari stessi possono vantare degli inserti e dettagli in oro, che avvolgono il dorso della cuffia.

Tra le altre funzioni, sembrano confermate ancora una volta la cancellazione attiva del rumore, il triplo equalizzatore adattivo e i doppi speaker in grado di produrre un suono True Tone. Anche in questo caso, le cuffie potrebbero essere certificate HWA e Hi-Res. Non ci resta quindi che attendere informazioni direttamente da Huawei per scoprire tutti i dettagli.

