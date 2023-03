ChatGPT sullo smartphone? Attenzione alle app che scaricate, sia su Android che iOS

Ovviamente, era questione di tempo prima che furbetti e criminali informatici iniziassero ad approfittare del successo di ChatGPT, mettendo a punto dei sistemi per truffare gli utenti, facendo loro credere di star utilizzando un servizio legittimo, ma che in realtà di legittimo non hanno proprio nulla. Se state cercando di scaricare l'app di ChatGPT sul vostro smartphone, prestate molta attenzione a cosa installate: potreste aver scaricato un'app truffa.

Queste false app di ChatGPT rubano i vostri dati

Truffare gli utenti diventa molto più semplice quando si fa leva sulla popolarità di un servizio. E sappiamo benissimo che ChatGPT è ormai sulla bocca di tutti e sono in pochi a non averlo ancora provato. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un sistema di intelligenza artificiale di tipo conversazionale in grado di interagire con gli utenti rispondendo loro in modo molto dettagliato su un'ampia gamma di argomenti.

Ora, precisiamo una cosa: non esiste alcuna app ufficiale di ChatGPT che permette di eseguire questo chatbot sullo smartphone. L'unico modo per avviare il programma, è farlo direttamente dal browser, collegandosi alla pagina ufficiale di OpenAI. Esistono, però, numerose app di chatbot che si basano su ChatGPT, ed altre che si spacciano come tale.

Un recente studio condotto dalla top10vpn ha rivelato che sia Google Play che l'App Store sono ormai pieni zeppi di app ChatGPT false e pericolose, pensate per rubare i dati degli utenti non appena queste vengono installate sullo smartphone. Nel caso di Android, alcune app-truffa sono AI Chat Companion, ChatGPT 3: ChatGPT AI, Talk GPT – Talk to ChatGPT e ChatGPT AI Writing Assistant.

Nel caso di dispositivi iOS, invece, fate attenzione ad app come Genie – GPT AI Assistant, ChatGPT – GPT 3, Chat w. GPT AI – Write This, Wiz AI Chat Bot Writing Helper e Chat AI: Personal AI Assistant.

Se avete già provveduto a scaricare una di queste app, procedete subito ad eliminarle. E se siete curiosi di provare qualche servizio alternativo a quello ufficiale, prima di procedere con l'installazione di un'app, date un'occhiata alle sue recensioni.

