Il teleobiettivo di Huawei P60 Pro punterà alla Luna (Foto)

Aggiornamento 15/03: Huawei pubblica nuove foto scattate con P60 Pro, le trovate all'interno dell'articolo.

A partire dalla serie P9 del 2016 ma soprattutto di quella P20 del 2018, Huawei ha fra gli assi nella sua manica la fotografia notturna, una tradizione che verrà portata avanti con Huawei P60 ma soprattutto P60 Pro. Lo scopriamo grazie ai sample foto che stanno circolando in rete, anche pubblicati dalla stessa compagnia, e alle informazioni tecniche trapelate sul nuovo teleobiettivo del modello più avanzato.

Ecco il nuovo teleobiettivo periscopiale di Huawei P60 Pro in azione

Uno degli aspetti più chiacchierati di Huawei P60 Pro è la probabile presenza di un nuovo teleobiettivo 3.6x OmniVision OV64B da 64 MP e il ritorno di una matrice RYYB che prometterebbe di catturare fino al 40% di luce in più, rendendo le immagini scattate con lo zoom più dettagliate e luminose.

Grazie alla dotazione più avanzata, la serie P60 sarebbe in grado come non mai di immortalare al meglio la Luna, una feature che proprio in questi giorni sta facendo molto discutere.

Il comparto fotografico del prossimo flagship del produttore cinese dovrebbe poi completarsi con un inedito sensore principale Sony IMX888 da 50 MP, che dopo Mate 50 sarebbe dotato (per la prima volta sulla serie P) del meccanismo di apertura variabile, di un ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 MP e di una selfie camera da 32 MP. Con questa configurazione, Huawei P60 Pro tornerà a concorrere per il titolo di miglior camera phone dell'anno?

