Xiaomi lancia la sua chiave digitale per auto, in partnership con BMW

Durante l'evento di lancio della serie Xiaomi 13 la compagnia di Lei Jun ha annunciato anche un'importante novità per quanto riguarda il suo rapporto con il mercato automobilistico. La nuova funzionalità Digital Car Key arriverà a bordo degli smartphone Xiaomi: alcuni modelli diventeranno delle chiavi digitali per le auto BMW.

Xiaomi Digital Car Key: gli smartphone del brand diventano chiavi digitali per BMW

Con l'arrivo della funzione Car Key di Apple nel 2020, la risposta del mondo Android non ha tardato ad arrivare. La soluzione di Cupertino permette di utilizzare un iPhone come chiave dell'auto di determinati modelli compatibili e lo stesso avviene con OPPO, OnePlus e vivo: i tre brand cinese hanno stretto una collaborazione con Nio ed ora anche la compagnia di Lei Jun si unisce alla festa. Xiaomi ha deciso però di puntare su BMW: gli smartphone del brand asiatico diventeranno delle chiavi digitali.

La conferma è arrivata direttamente durante l'evento dedicato alla serie Xiaomi 13 al MWC 2023: un portavoce della casa cinese ha rivelato che la nuova funzionalità sarà disponibile per i proprietari di alcuni modelli BMW selezionati e che questa novità farà capolino nel corso del secondo trimestre dell'anno.

Per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi è probabile che la funzione Digital Car Key arrivi in primis a bordo della gamma 13. Grazie a questa feature i flagship del brand potranno essere utilizzati come vere e proprie chiavi digitali per aprire e chiudere l'auto (ma anche per la partenza). Aspettando questa novità vi segnaliamo le ultime indiscrezioni in merito a Xiaomi Auto (tra foto, interni e dettagli da MIUI Car).

