Realme GT Neo 5 Lite in arrivo: quali saranno le differenze

Di recente Realme ha presentato al mondo lo smartphone con la ricarica rapida più veloce al mondo: il dispositivo arriverà anche da noi col nome di GT 3 mentre in Cina si parla già di una versione alternativa. Realme GT Neo 5 Lite (o GT Neo 5 SE) sarebbe in dirittura d'arrivo e avrebbe dalla sua alcune differenze: ecco quali, secondo gli ultimi leak.

Realme GT Neo 5 Lite (o Neo 5 SE): spuntano nuovi dettagli su specifiche e caratteristiche

Nei giorni scorsi sono trapelati dei benchmark Antutu associati ad un dispositivo chiamato Realme GT Neo 5 SE: dovrebbe trattarsi proprio del modello Lite, ma al momento non è chiaro quale sarà effettivamente il nome commerciale del terminale. Il design non è trapelato, ma DigitalChatStation – noto insider cinese – ha offerto una panoramica delle specifiche.

Per prima cosa ci saranno vari tagli, necessari per far scendere il prezzo: mancherà la caratteristica luce LED RGB posteriore, così come la fotocamera da 50 MP IMX890; inoltre la ricarica sarà inferiore ai 240W e ai 150W dei modelli maggiori e ci saranno cambiamenti anche nel chipset.

Per quanto riguarda il SoC dovremmo trovare lo Snapdragon 7+ Gen 1 o oppure la versione 7 Gen 2 (comune si tratta di un chip siglato SM7475), soluzione inedita già protagonista di alcuni leak. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore Omnivision OV64M da 64 MP; ci sarebbe poi una batteria da 5.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Oltre alla luce LED verrebbe rimossa anche la scocca posteriore semi-trasparente, per far spazio ad una back cover più semplice. Il display avrà un punch hole centrale ed una risoluzione 1.5K.

Al momento non sappiamo quando arriverà questa nuova versione e tutti i dettagli sono alla stregua di rumor. Nel frattempo vi ricordiamo che Realme GT Neo 5 da 240W è già acquistabile in versione CN e che il dispositivo arriverà da noi come GT 3 (e sarà lanciato al MWC 2023).

