Xiaomi Band 7 Pro scende a 56€ su Amazon: da prendere al volo!

Con il suo nuovo fitness tracker Xiaomi ha cambiato le carte in tavole e ha proposto un dispositivo completamente diverso dal solito. Vi siete innamorati di questa novità della casa di Lei Jun? Allora capitate a fagiolo: ecco quali sono le migliori offerte dedicate a Xiaomi Smart Band 7 Pro, la versione premium dell'ultimo indossabile!

Xiaomi Smart Band 7 Pro: quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

La nuova smartband di Xiaomi rappresenta la vetta della seria: il look è diventato più elegante e più vicino a quello di uno smartwatch e sono presenti funzionalità aggiuntive. Ritorna l'Always-On Display, stavolta su uno schermo più ampio (1.64″) e dotato di luminosità automatica; abbiamo l'aggiunta del GPS così come un microfono per richiamare l'assistente vocale Alexa.

Ovviamente Xiaomi Band 7 Pro punta alla salute ed al fitness con oltre 117 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, rilevamento SpO2 e tutto il resto del pacchetto (compresa l'impermeabilità fino a 5 ATM).

La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro ha debuttato in Italia tramite lo store ufficiale a 99.9€): al momento la migliore occasione per risparmiare arriva da Amazon Spagna, dove l'indossabile viene proposto in offerta lampo a 56,5€ (con spedizione inclusa). Basterà fare il login col vostro solito account Amazon ed effettuare l'ordine!

