OPPO Reno 10: al via le prime indiscrezioni sulla nuova serie

Anche se non abbiamo ancora una data di presentazione, si respira aria di OPPO Reno 10 già da alcune settimane. Il modello maggiore della nuova serie è stato protagonista di varie indiscrezioni, principalmente incentrate sul design ed il comparto fotografico. Ora arriva qualche dettaglio in più sulle specifiche, una breve panoramica che lascia intuire cosa possiamo aspettarci dalla nuova famiglia di mid-range.

OPPO Reno 10 Series: che cosa ci aspetta dalla prossima gamma di mid-range?

Le ultime indiscrezioni arrivano dal solito DigitalChatStation, insider cinese sempre sul pezzo quando si parla di modelli in arrivo in patria. Il leaker si concentra su vari dettagli delle specifiche di OPPO Reno 10 e del fratello maggiore 10 Pro+, cominciando a delineare le caratteristiche della gamma.

In base a quanto trapelato, il modello base OPPO Reno 10 standard avrà dalla sua uno schermo OLED da 6,7″ con risoluzione in Full HD+, similmente all'attuale Reno 9. Probabilmente si tratterà ancora una volta di un pannello con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz. Sul retro ci sarebbe ancora una volta una dual camera mentre frontalmente troverebbe spazio una selfie camera da 32 MP (anche in questo caso mutuata dall'attuale generazione).

Mancano i dettagli su modello Pro (per ora) e il leaker passa direttamente ad OPPO Reno 10 Pro+. Come anticipato dalle precedenti indiscrezioni dovremmo avere un teleobiettivo a periscopio ad accompagnare un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP. Il display sarebbe invece un'unità con risoluzione 1.5K (2712 x 1222 pixel), molto probabilmente con la medesima diagonale della versione standard. Un presunto bozzetto ha mostrato quello che potrebbe essere il design.

La nuova serie Reno dovrebbe debuttare in Cina entro la metà del 2023. Sicuramente si tratta solo di pazientare ancora per poco e poi arriverà la solita carrellata di indiscrezioni, man mano sempre più ricche e precise.

