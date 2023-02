Find X2 Pro, Reno 6 e 8 Lite, A54: ColorOS 13 e Android in Italia

Continua l'espansione dell'aggiornamento che introduce ColorOS 13 e Android 13 da parte di OPPO, adesso anche su Find X2 Pro, Reno 6 5G, Reno 8 Lite e A54. Come dimostra la roadmap ufficiale, la compagnia ha rilasciato il major update su molti dei modelli che compongono il suo catalogo, anche se questi aggiornamenti tendono ad arrivare prima in Cina, in India e in altri paesi asiatici. Tuttavia, a questo giro parliamo di aggiornamento per l'Italia, quindi destinati agli utenti nostrani che possiedono questi modelli.

L'aggiornamento ColorOS 13 e Android arriva su vari modelli del catalogo italiano OPPO

Dopo la serie X3, anche quella X2 porta l'aggiornamento ColorOS 13 e Android 13 in Italia, con la build CPH2025_11_H.53 per OPPO Find X2 Pro: si tratta del terzo major update per l'ex top di gamma OPPO, esordito con Android 10, pertanto ci aspettiamo che sia anche l'ultimo. Ci sono poi OPPO Reno 8 Lite, Reno 6 5G e A54 5G, che hanno invece debuttato nel 2021 con la successiva versione di Android 11 e che sono così giunti al secondo major update Android con le rispettive build CPH2343_11_F.42, CPH2251_11_F.43 e CPH2195_11_F.56. Il roll-out è partito in questi giorni, perciò non dovrebbe volerci molto prima che arrivi a tutti gli utenti.

