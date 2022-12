OPPO Find X3 Pro/Neo/Lite si aggiorna in Italia a ColorOS 13 e Android 13

Aggiornamento 30/12: l'aggiornamento sta arrivando anche su OPPO Find X3 Lite. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

L'ultimo capitolo della roadmap che sta introducendo l'aggiornamento ColorOS 13 basato su Android 13 si chiama OPPO Find X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite. Dopo aver aggiornato gli attuali top di gamma della serie Find X5 e il pieghevole Find N, anche i flagship (e non) del 2021 stanno ricevendo l'ultimo major update disponibile. A seguito del programma Beta Testing che ha permesso agli utenti di saggiare con mano l'update, adesso è arrivato il momento dell'update in forma stabile.

È tempo di ColorOS 13 e Android 13 per gli ex top di gamma OPPO Find X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite

L'aggiornamento ColorOS 13 è foriero di diverse novità, come il design Aquamorphic che cambia il look degli smartphone ispirandosi agli effetti dell'acqua. Le animazioni si arricchiscono e abbelliscono grazie al nuovo Quantum Animation Engine 4.0, l'Always-On Display aggiunge il supporto a Spotify e app di food delivery, ci sono opzioni quali Bitmoji, Omoji, Insight AOD e Blossom Wallpaper per arricchire ulteriormente la personalizzazione e viene aggiunta la Shelf di OnePlus. Ma questo è solo un assaggio: per scoprire tutte quante le novità introdotte da OPPO, potete consultare l'articolo dedicato.

Per il momento, le segnalazioni dell'aggiornamento ColorOS 13 e Android 13 per OPPO Find X3 Pro arrivano da alcuni mercati asiatici, pertanto potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che arrivi anche in Europa e in Italia.

Roll-out in Italia | Aggiornamento 06/12

Buone notizie per i possessori nostrani di OPPO Find X3 Pro: l'aggiornamento ColorOS 13 su base Android 13 sta arrivando anche in Italia, con un peso di quasi 5 GB portando con sé le varie novità succitate. Se siete fra i possessori dell'ex top di gamma OPPO, potete verificare voi stessi se vi è arrivato l'update andando nel menu “Informazioni sul dispositivo“.

Roll-out per X3 Neo | Aggiornamento 20/12

Dopo il turno del modello Pro, anche OPPO Find X3 Neo sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ColorOS 13 basato su Android 13. Il roll-out è partito in Francia: se proprio voleste installarlo subito vi consigliamo di utilizzare un'apposita VPN per forzare il roll-out sul vostro dispositivo.

Roll-out per Find X3 Lite | Aggiornamento 30/12

Il cerchio è ufficialmente chiuso: dopo i modelli Pro e Neo, il tanto atteso major update ColorOS 13 basato su Android 13 sta arrivando anche per i possessori italiani di OPPO Find X3 Lite. Il roll-out OTA è partito pochi giorni fa, perciò potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che arrivi a chiunque possieda lo smartphone in questione.

