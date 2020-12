Da quando l'hanno presentata, la ColorOS 11 di OPPO rappresenta sicuramente una svolta software per il brand. Da qualche ora, è disponibile anche in Europa, quindi vi illustriamo come installare la ColorOS 11 Stabile su OPPO Find X2 Pro tramite questa VPN.

Come installare la ColorOS 11 Stabile su OPPO Find X2 Pro tramite VPN

Per poter procedere all'installazione la ColorOS 11 Stabile su Find X2 Pro tramite VPN, bisogna capire prima l'impostazione quest'ultima. Dopo aver scaricato l'applicazione Free VPN da Google Play Store, bisogna cliccare su “Continua con ADS“, in modo da poter utilizzare il servizio gratuitamente e non a pagamento.

Una volta settata poi la VPN in Belgio, bisogna andare a controllare nella sezione “Aggiornamento Software” nelle Impostazioni di Find X2 Pro e cercare l'update, che se tutto sarà andato come si deve, vi porterà alla ColorOS 11 basata su Android 11 per il top gamma del brand.

In ogni caso, vi riportiamo le novità più importanti del changelog dell'aggiornamento per OPPO Find X2 Pro, come le implementazioni alla Fotocamera con varie ottimizzazioni nello scatto, oppure il miglioramento di OPPO Relax, ma anche importanti ottimizzazioni al Sistema, alla Privacy, al Launcher, alle Prestazioni ma anche alle Personalizzazioni. Insomma, il corposo firmware (3.22 GB) con build CPH2025NV44_11_C.57 porta tante migliorie ad uno smartphone già molto potente e performante.

