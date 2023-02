GOGOBEST V1 è il monopattino elettrico per i più piccoli e costa solo 55€

Vorresti fare un regalo speciale ai tuoi bambini ma non hai idee? Allora eccoti una soluzione economica e conveniente: GOGOBEST V1 è il monopattino elettrico per bambini ed ora è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero accessibile. Il regalo perfetto!

GOGOBEST V1: risparmia con il nuovo codice sconto di Geekbuying (e la spedizione EU gratis)

Leggero e dotato di un corpo pieghevole, GOGOBEST V1 è un monopattino elettrico pensato appositamente per i bambini. Il dispositivo è realizzato in lega di alluminio e utilizza una ruota anteriore da 7″ ed una posteriore da 6″; il motore è una soluzione da 150W, per una velocità massima fino a 6 km/h. La batteria è un'unità da 21,6 V 2 Ah. Per quanto riguarda il carico, il monopattino è un modello per i più piccoli, quindi è in grado di sostenere un peso fino ad un massimo di 50 kg.

Il monopattino è disponibile in tre colorazioni (nero, blu e rosa) per accontentare tutti: basta scegliere la versione preferita, inserirla nel carrello ed utilizzare il coupon che trovate in basso. Inoltre sono comprese anche le protezioni per gomiti e ginocchia.

Con il codice sconto di Geekbuying, il monopattino elettrico per bambini GOGOBEST V1 scende a soli 54,9€, un prezzo super accessibile (con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il