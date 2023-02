Android 13: ecco quali Honor si aggiornano a MagicOS 7.0

Nella cosmogonia che compone il mercato degli smartphone Android c'è anche Honor, che dopo essersi slegata da Huawei ha dato via all'aggiornamento MagicOS 7.0 su base Android 13. La presentazione è avvenuta in occasione di IFA 2022 di Berlino e ha accompagnato il lancio della serie Honor 80. Adesso la sua diffusione sta prendendo piede all'interno del catalogo Honor: vediamo quindi quali sono le sue novità e su quali modelli arriveranno, grazie alla pubblicazione della roadmap ufficiale.

Honor, MagicOS 7.0 e Android 13: ecco quali modelli riceveranno l'aggiornamento

Honor ha creato una MagicOS V7.0 contraddistinta da un design più flat in linea con la concorrenza. All'interno della schermata principale trovano spazio nuovi widget e la possibilità di utilizzare cartelle più grandi per accogliere più icone al suo interno. È stato dato maggior supporto per gli smartphone pieghevoli, fra tastiera in split-screen, widget e task manager. Parlando di prestazioni c'è OS TurboX, che permette alle app di aprirsi più rapidamente e consumare meno batteria. Fra le app di sistema troviamo la nuova Magic Ring, ideata per creare soluzione di continuità fra smartphone, tablet e notebook; c'è poi Magic Text, con cui poter estrarre il testo dalle immagini e poterlo convertire in file PDF, Magic Guard è la suite dedicata alla gestione della sicurezza e Magic Live Smart Engine utilizza l'assistente vocale YOYO per suggerimenti smart in base all'utilizzo quotidiano.

Dopo aver parlato delle novità, ecco quali sono gli smartphone che è stato confermato che riceveranno l'aggiornamento MagicOS 7.0 con Android 13. La lista riguarda il mercato cinese, perciò non è dato sapere se queste tempistiche verranno rispettate anche in occidente.

Stabile Asia Stabile Italia Honor Magic 4 ✔️ ❌ Honor Magic 4 Pro ✔️ Honor Magic 4 Ultimate ✔️ ❌ Honor Magic 3 ✔️ ❌ Honor Magic 3 Pro ✔️ ❌ Honor Magic 3 Ultimate ✔️ ❌ Honor Magic V ✔️ Honor V40 ✔️ ❌ Honor V40 Light Luxury Maggio ❌ Honor 70 Febbraio Honor 70 Pro Febbraio ❌ Honor 70 Pro+ Febbraio ❌ Honor 60 Marzo ❌ Honor 60 Pro Marzo ❌ Honor 50 Marzo Honor 50 Pro Marzo ❌ Honor X40 Maggio ❌ Honor X40 GT Aprile ❌ Honor X30 Maggio ❌

