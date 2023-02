Sony Xperia 1 V: primo sguardo al design grazie ad uno scatto rubato

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, ma finalmente iniziato ad arrivare le prime informazioni sul design del nuovo Sony Xperia 1 V grazie ad uno scatto rubato trapelato in rete. Questa immagine ci offre un primo sguardo al nuovo terminale dell'azienda giapponese e al suo comparto fotografico.

Isola verticale per la fotocamera del nuovo Sony Xperia 1 V

Atteso al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Sony Xperia 1 V emerge in rete in una prima foto che ritrae la parte posteriore dello smartphone e l'isola verticale dedicata al comparto fotografico, dotato di tre diversi sensori e flash LED.

Il punto di forza di questo nuovo smartphone, infatti, dovrebbe essere proprio la parte fotografica, di cui si è vociferato tanto nel mese di ottobre. Secondo i rumor, Sony Xperia 1 V sarebbe dotato di una tripla fotocamera da 48 + 48 + 48 MP con teleobiettivo.

Nella foto possiamo scorgere anche il logo ufficiale della connessione NFC, segno tangibile della presenza del supporto per questa tecnologia. Secondo il leaker, il nuovo smartphone di Sony sarà dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 2, con una soluzione di raffreddamento personalizzata a causa della grande sottigliezza del telefono.

Non ci resta che attendere la fiera catalana per scoprire se davvero Sony presenterà al mondo il tanto atteso Xperia 1 V proprio in occasione del MWC 2023 che si svolgerà in terra spagnola.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il