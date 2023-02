La nuova ventola a clip di OnePlus raffredda il vostro smartphone durante il gaming

OnePlus in queste ore ha presentato in Cina un nuovo prodotto molto particolare. Se il vostro telefono si surriscalda molto durante le sessioni di mobile gaming, l'azienda cinese potrebbe aver trovato la soluzione con una nuova ventola a clip.

Ventola a clip: OnePlus raffredda il vostro smartphone durante le sessioni di gaming

L'evento OnePlus si è tenuto oggi in Cina, ma OnePlus 11R non è stato l'unico protagonista: l'azienda cinese infatti ha presentato anche una nuova soluzione per il raffreddamento dello smartphone, pratica ed economica: una ventola a clip che può essere montata sulla maggior parte dei dispositivi portatili durante le sessioni di gaming.

Non è un segreto, infatti, che siano proprio i videogiochi a spingere al massimo le prestazioni dei moderni telefoni, con dispositivi che ormai integrano soluzione di raffreddamente ad-hoc per mantenere le temperature basse anche dopo lunghe sessioni di gaming. Anche OnePlus, oggi, ha realizzato un nuovo accessorio per mantenere le temperature basse per tutti gli utenti che utilizzano lo smartphone per videogiocare.

Questa ventola a clip si attacca sul lato posteriore dello smartphone garantendo una maggiore areazione, con conseguente raffreddamento dello smartphone. In questo modo si presuppone che le temperature del dispositivo vengano tenute sotto controllo anche durante l'utilizzo intensivo delle app più pesanti come i videgiochi, evitando fastidiosi surriscaldamenti che potrebbero intaccare le prestazioni.

Questa ventola è in grado di erogare una potenza di 27W, una delle più potenti attualmente presenti sul mercato. La scocca è dipinta di bianco, mentre la ventola offre la tipica colorazione rossa che da sempre caratterizza il branding di OnePlus. Questa ventola è in grado di portare fino a 17° la temperatura di uno smartphone che non utilizza in modo intensivo CPU e GPU.

La nuova ventola a clip OnePlus è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 32€ (229 yuan), ma chi deciderà di effettuare il preordine potrà portarla a casa per circa 30€ (219 yuan). Gli acquirenti di OnePlus Ace 2, invece, possono acquistare l'accessorio per soli 28€ (199 yuan). Al momento non sappiamo se l'azienda cinese ha intenzione di commercializzare il prodotto anche in campo internazionale.

