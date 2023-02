MIUI 14 for POCO: ecco quali smartphone si aggiorneranno

Dopo l'annuncio della MIUI 14 da parte di Xiaomi a fine 2022, adesso è il turno del suo sub-brand, che in occasione del lancio di X5 e X5 Pro ha lanciato la nuova MIUI 14 for POCO. Da qualche anno a questa parte, il team di sviluppo Xiaomi ha creato una versione della MIUI apposita per il catalogo degli smartphone POCO. Vediamo quindi quali sono le ultime novità e quali modelli verranno aggiornati.

Xiaomi annuncia la roadmap per l'aggiornamento alla MIUI 14 for POCO

Tutte le novità

Se voleste conoscere quali sono le novità della MIUI 14, allora vi rimando all'articolo dedicato. Per quanto riguarda la MIUI 14 for POCO, il team POCO si è concentrata su due novità specifiche, pensate per ottimizzare quanto più possibile il sistema. La prima si chiama RAM Optimization, introdotta per permettere all'utente di avere più RAM libera a disposizione fra quella che monta lo smartphone: per farlo, il sistema ha ridotto l'impatto sulla memoria da parte dei servizio in auto-avvio all'accensione, nonché della MIUI stessa e delle sue app di sistema. C'è poi Storage Optimization: tutte le app che non vengono utilizzate da 1 mese verranno automaticamente compresse: secondo le stime di POCO, in questo modo è possibile recuperare fino a 3 GB nell'arco di 3 mesi.

Quali modelli si aggiorneranno

Passiamo adesso all'argomento cruciale: quali modelli di smartphone riceveranno l'aggiornamento MIUI 14 for POCO? A dircelo è la stessa compagnia, avendo annunciato la roadmap ufficiale, anche se rimangono dubbi sulla sua gestione. Dico questo perché POCO X5 e X5 Pro sono stati lanciati assieme, ma X5 ha la MIUI 13 for POCO mentre X5 Pro la più recente MIUI 14 for POCO. Ma il vero dubbio riguarda la versione di Android, perché entrambi si basano su Android 12 ma ci sono modelli più datati come X4 GT e X3 Pro che sono già stati aggiornati ad Android 13. Di conseguenza, non è da dare per scontato che l'aggiornamento alla MIUI 14 for POCO significhi anche ricevere Android 13. Detto questo, ecco quali modelli si aggiorneranno:

Prima fase POCO F4, F4 GT, F3, F3 GT POCO X4 GT, X3 GT, X3 Pro

Seconda fase POCO X4 Pro, X3, X3 NFC POCO M5, M5s, M4, M4 Pro, M3, M3 Pro, M2, M2 Pro



