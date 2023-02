Apple: la ricarica wireless inversa potrebbe presto diventare realtà sui nuovi iPhone

Dopo anni di ritardo, anche Apple potrebbe finalmente lanciare la sua tecnologia di ricarica wireless inversa sugli iPhone compatibili. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso di Cupertino starebbe lavorando sodo per rendere disponibile questa tecnologia sugli iPhone di nuova generazione.

Apple potrebbe presto lanciare la ricarica wireless inversa

La ricarica wireless inversa è una funzionalità che permette ad un dispositivo di fungere da pad di ricarica wireless, consentendo ad altri dispositivi – come smartwatch, auricolari e smartphone – di essere caricati in modalità wireless semplicemente posizionandoli sopra di esso. Da non confondere, tuttavia, con la ricarica wireless tradizionale, il cui funzionamento prevede che il dispositivo venga caricato posizionandolo su un'apposita base di ricarica.

Il processo di ricarica viene solitamente avviato automaticamente quando il dispositivo da caricare viene posizionato sul dispositivo di ricarica ed è generalmente controllato da un software che ne regola la potenza di trasferimento e ne garantisce la sicurezza. Alcuni smartphone che supportano la ricarica wireless inversa sono il Samsung Galaxy S23 Ultra, il Huawei Mate 40 Pro, lo Xiaomi Mi 11 e l'Oppo Find X3 Pro, giusto per citarne alcuni.

La sua utilità dipende un po' dal singolo utente e dal utilizzo. Alcune persone potrebbero trovarla una funzionalità utile, mentre altri potrebbero non vederne la necessità. La ricarica inversa, infatti, diventa un ottimo alleato quando si possiedono più dispositivi compatibili con questa tecnologia, che possono dunque essere caricati senza la necessità di cavi aggiuntivi o pad di ricarica specifici.

Ora, è già un po' di tempo che si vocifera della ricarica wireless inversa di Apple, nonostante questa tecnologia non sia stata ancora vista su nessun iPhone. Secondo alcune fonti, il colosso di Cupertino aveva inizialmente sperato di lanciare questa funzionalità su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ma così non è stato. Adesso, secondo queste stesse fonti, gli ingegneri di Apple starebbero lavorando sodo per portare questa tecnologia alla realtà e per ottimizzare il software che ne garantirà un funzionamento corretto e sicuro.

Ricordiamo, tuttavia, che sin dagli iPhone 12 Apple ha dotato i suoi smartphone dell'hardware necessario per offrire questa capacità, ma la funzione è stata disattivata sui dispositivi per diversi motivi che non sono a noi noti. La ricarica wireless inversa potrebbe debuttare con gli iPhone di nuova generazione.

