OnePlus 11R/Ace 2: confermato ufficialmente l’upgrade del display

OnePlus sta iniziando a configurare la propria line up di smartphone per il 2023: dopo aver scoperto OnePlus 11, adesso è tempo di OnePlus 11R aka Ace 2. Parliamo di un nuovo modello per la fascia alta che porterà avanti la strada inaugurata dal primo modello e dal rebrand della serie Ace, puntando al rapporto qualità/prezzo: ecco specifiche, prezzo e data d'uscita..

Aggiornamento 02/02: con una immagine teaser, OnePlus ha confermato ufficialmente le specifiche del display. Trovate tutti i dettagli direttamente nel paragrafo “Design e display”.

OnePlus 11R (Ace 2): tutto quello che sappiamo finora sul prossimo top di gamma

Design e display

Per chi se lo chiedesse, lo smartphone sarà lo stesso, ma commercializzato come OnePlus 11R nei mercati Global e come Ace 2 in quello cinese (da non confondere con il vecchio OPPO Ace 2). Sarebbe disponibile in due colorazioni: Matte Black e Light Blue.

Il design di OnePlus 11R sarà molto simile al modello principale OnePlus 11, a partire dall'iconico modulo fotografico posteriore rappresentato da una sezione circolare collegata al frame laterale. Al suo interno troviamo tre sensori, il flash LED ma niente da fare per la scritta Hasselblad, segno che la collaborazione rimarrà esclusiva del modello principale. Buone notizie per gli amanti dell'Alert Slider, perché il marchio di fabbrica di OnePlus sarà presente anche su 11R; tuttavia, il frame non sarebbe in metallo bensì in plastica.

Per quanto riguarda il display, avremo una soluzione con punch-hole centrale, un pannello AMOLED da 6,74″ 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel), refresh rate a 120 Hz, 450 PPI, 1450 nits di luminosità massima, una copertura 100% del color gamut DCI-P3 e lettore d'impronte ottico integrato.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il lato hardware è sicuramente quanto di più interessante possiamo trovare per il prossimo OnePlus 11R/Ace 2. Questo perché pare sarà ufficialmente presente un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm similmente al modello 10T, un grosso cambiamento rispetto al Dimensity 8100-MAX del predecessore 10R. È un SoC a 4 nm TSMC con CPU Kryo (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 730, mentre la memoria dovrebbe essere invece divisa tra 8/12/16 GB RAM LPDDR5 (più fino a 8 GB di RAM virtuale) e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Questa configurazione gli permette di raggiungere un punteggio Antutu pari a ben 1.149.494 punti.

Lato batteria ritroveremmo un modulo da 5.000 mAh con la ricarica Warp Charge a 100W, che stavolta sarebbe l'unica disponibile rispetto al predecessore che si sdoppiava fra 80W e 150W. Il software dovrebbe essere l'ultima OxygenOS 13.1 (ColorOS 13 per la Cina) basata su Android 13.

Fotocamera

Per il comparto fotografico, su OnePlus 11R/Ace 2 dovremmo trovare un trittico da 50+8 (oppure 16) 2 MP con ultra-grandangolare e macro. Il sensore principale dovrebbe essere il nuovo Sony IMX890 presente anche su OnePlus 11, a cui si affiancherebbe MariSilicon X, il chip proprietario OPPO che combina ISP e NPU per migliorare foto e video. La selfie camera punch-hole, invece, dovrebbe essere un sensore da 16 MP.

OnePlus 11R (Ace 2) – Prezzo e data di uscita

La data di presentazione di OnePlus 11R è fissata per il 7 febbraio, durante il mega evento Global del brand. OnePlus Ace 2, ossia la presunta controparte cinese, non ha ancora una data ma è probabile che il debutto sia previsto comunque per il Q1 2023.

Quanto al prezzo, i leak riportano che il dispositivo sostituirà il modello 10T: nonostante ciò, in base a quanto trapelato abbiamo cifre più vicine al precedente 10R. Secondo un noto insider OnePlus 11T, infatti, avrà un range di prezzo compreso tra i 397€ e i 454€ al cambio (35.000/40.000 rupie indiane) per la versione da 8/128 GB. La variante top da 16/512 GB dovrebbe arrivare invece a circa 454/511€ al cambio (ossia 40.000/45.000 rupie).

