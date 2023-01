OPPO Reno 8T ed F23 5G saranno lo stesso smartphone: ecco cosa ci aspetta

Nel corso delle settimane passate sono spuntati vari indizi in merito all'esistenza di un nuovo modello della serie Reno 8. Ora arriva qualche dettaglio in più: OPPO Reno 8T e OPPO F23 5G dovrebbero essere lo stesso terminale e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su quello che sappiamo in merito a design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO Reno 8T & OPPO F23 5G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

OPPO A1 Pro

Secondo varie indiscrezioni OPPO salerà la serie Reno 9 Global per passare direttamente alla decima generazione. Intanto pare che il portfolio si arricchirà anche con OPPO Reno 8T: dalle certificazioni e dai leak pare che il nuovo Reno sarà disponibile in alcuni mercati sia in versione 5G che in una variante 4G LTE. Nel frattempo scopriamo qualcosina anche sul futuro OPPO F23 5G in arrivo in India: si tratterà di un rebrand di Reno 8T 5G.

Abbiamo quindi tre smartphone in dirittura d'arrivo, ma dovrebbe trattarsi di rebrand di un terminale già lanciato in Cina, ossia OPPO A1 Pro.

OPPO A1 Pro

Dovremmo avere quindi un ampio schermo OLED da 6.7″ con bordi curvi, una soluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Non mancherà un punch hole centrale per la selfie camera ed un lettore d'impronte digitali posizionato sotto il display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

OPPO A1 Pro

OPPO Reno 8T 5G ed OPPO F23 5G condividerebbero quindi le stesse specifiche tecniche: entrambi i terminali sarebbero mossi dallo Snapdragon 695, similmente al modello A1 Pro. Lato batteria ci sarebbe un'unità da 4.800 mAh con ricarica da 67W mentre per la parte software dovremmo trovare Android 13 sotto forma di ColorOS 13.

Il comparto fotografico sarebbe composto da un sensore principale da 108 MP supportato da due sensori da 2 MP (il modello cinese A1 Pro monta invece un singolo modulo secondario).

Oppo Reno 8T 5G Global / F23 5G [Alleged India]

– SD695

– SD695

-67W

Abbiamo citato anche OPPO Reno 8T in versione 4G LTE: in questo caso l'unica differenza dovrebbe essere nel chipset (un MediaTek Helio G99) e nella ricarica rapida (in grado di raggiungere un massimo di 33W).

OPPO Reno 8T & OPPO F23 5G – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Reno 8T 5G/4G e di OPPO F23 5G è ancora sconosciuta e al momento mancano anche le indiscrezioni sul prezzo di vendita. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

