MIUI 14, round 2: ecco quali modelli si stanno per aggiornare

Prosegue il piano di aggiornamento all'ultima versione della MIUI 14 basata su Android 13 da parte del team di sviluppatori Xiaomi. Il primo lotto si sta ufficialmente concludendo, all'interno del quale trovavamo i modelli di punta più recente, come nel caso della serie 12 e 12S, della serie K50 e di MIX Fold 2. Per informare la propria community, la compagnia ha così rilasciato l'annuncio ufficiale contenente il secondo lotto, cioè gli altri modelli che stanno per iniziare a ricevere l'aggiornamento: scopriamo quali saranno.

Ecco quali modelli stanno per ricevere l'aggiornamento con MIUI 14 e Android 13

Ecco la lista completa:

Xiaomi 12X

Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi CIVI 2, CIVI 1S

Redmi K40, K40 Pro, K40S, K40 Gaming

Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 Discovery, Note 12 Speed

Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro+, Note 11T, Note 11T Pro, Note 11E

Redmi Note 10 Pro

Per tutti questi modelli Xiaomi e Redmi, l'aggiornamento a MIUI 14 e Android 13 partirà da fine marzo 2023 in poi, con tempistiche che varieranno da terminale a terminale. Ci teniamo a farvi presente che questo annuncio riguarda il roll-out delle ROM cinesi, mentre per quelle Global ed EEA potrebbe volerci più tempo. Inoltre, per alcuni di questi l'aggiornamento sta già circolando in rete, come nel caso di alcuni modelli della serie 11 e di quella Note 11, dato che di tanto in tanto Xiaomi è solita rilasciare le ROM prima del previsto in maniera ufficiosa. Per questo, vi invitiamo a seguire i nostri articoli dedicati che vi permettono di avere quotidianamente le ultime versioni disponibili della ROM per il vostro modello:

Scarica MIUI 14 Stabile

Scarica MIUI 14 Beta

