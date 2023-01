MIUI 14 Beta in Italia: come iscriversi e avere l’aggiornamento prima di tutti

Sin dal suo annuncio ufficiale a dicembre, abbiamo seguito il rilascio della MIUI 14 da parte di Xiaomi e finalmente il major update sta arrivando anche in Italia. Come ogni aggiornamento di questa portata, il rilascio pubblico è preceduto da una fase di beta testing pubblico in cui i più smanettoni possono testare in anteprima il nuovo firmware. Vediamo quindi come si effettua l'iscrizione al programma Mi Pilot e quali modelli di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO sono coinvolti.

Xiaomi lancia il programma Mi Pilot per testare MIUI 14 Beta anche in Italia: ecco come farne parte

Se foste curiosi di mettere le mani prima di tutti sulla nuova MIUI 14 e di conseguenza anche su Android 13, ecco su quali smartphone potete farlo:

Xiaomi 12 – V14.0.5.0.TLCEUXM

– V14.0.5.0.TLCEUXM Xiaomi 12 Pro – V14.0.7.0.TLBEUXM

– V14.0.7.0.TLBEUXM Xiaomi 12 Lite – V14.0.3.0.TLIEUXM

– V14.0.3.0.TLIEUXM Xiaomi 11T – V14.0.3.0.TKWMIXM

– V14.0.3.0.TKWMIXM Xiaomi 11T Pro – V14.0.3.0.TKDEUXM

– V14.0.3.0.TKDEUXM Xiaomi Mi 11 Lite 5G – V14.0.4.0.TKIEUXM

– V14.0.4.0.TKIEUXM Xiaomi 11 Lite 5G NE – V14.0.4.0.TKOEUXM

– V14.0.4.0.TKOEUXM POCO F4 – V14.0.2.0.TLMEUXM

– V14.0.2.0.TLMEUXM POCO F4 GT – V14.0.1.0.TLJEUXM

Considerata che questa è la lista attuale, a cui dovrebbero prevedibilmente aggiungersi anche modelli come Xiaomi 12T Pro, Mi 11 e Mi 11 Ultra, che attualmente mancano ma che ci aspettiamo verranno via via aggiunti vista la presenza dei modelli Lite e T della serie 11.

Qualora possedeste uno dei succitati modelli, allora potete effettuare l'iscrizione al programma Mi Pilot, a seguito della quale riceverete via aggiornamento OTA la versione della MIUI 14 Beta destinata al vostro terminale. Trattandosi di ROM Stable Beta, potrebbero contenere bug più o meno invalidanti, pertanto vi invitiamo a iscrivervi soltanto se siete disposti a correre il rischio.

Iscriviti al programma Mi Pilot

Qualora voleste bypassare il programma e preferiste installare manualmente l'ultima MIUI 14 sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, allora sappiate che potete farlo in vari modi (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 14 Stabile

MIUI 14 Beta

Xiaomi.eu Stabile

Xiaomi.eu Beta

