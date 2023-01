La prima auto elettrica del fondatore di Roborock arriverà nel 2023

Il fondatore di Roborock, brand specializzato in dispositivi per le pulizie smart, ha creato nel 2021 ROX Motor, azienda che punta in direzione del mercato EV. La prima auto elettrica della compagnia è stata avvistata del vivo lo scorso novembre ed ora scopriamo anche il periodo d'uscita: a quanto pare il lancio non sarebbe poi così lontano.

ROX Motor è il brand del capo di Roborock: la prima auto elettrica si avvicina

Se siete appassionati di smartphone e tecnologia cinese, sicuramente avrete sentito parlare di Roborock. Si tratta di un brand che trattiamo ampiamente con novità, recensioni e confronti, un nome ormai divenuto altisonante. Gli aspirapolvere senza fili e i robot della casa asiatica sono da sempre sinonimo di qualità.

Il fondatore di Roborock, Chang Jing, ha lanciato la sua azienda di automotive nel 2021 ed ora è pronto al grande passo: l'uscita della sua prima auto elettrica. ROX Motor, questo il nome del marchio, offre tecnologie smart ad altri produttori di automobili ed ora si lancerà nel campo della produzione con un'auto vera e propria (in collaborazione con BAW, Beijing Automobile Works, che si occupa appunto della realizzazione).

Il nuovo veicolo EV è stato anche immortalato in alcune immagini dal vivo (risalenti a novembre). A quanto pare il primo mezzo targato ROX Motor sarà un SUV plug-in hybrid realizzato in collaborazione con BAW, la cui uscita sarebbe prevista ad agosto 2023. La commercializzazione dovrebbe avvenire entro fine anno, ad un prezzo inferiore ai 400.000 yuan (circa 54.600€ al cambio attuale).

Il fondatore di Roborock ha deciso di creare una realtà alternativa (anche se non sono mancate “contaminazioni”) per dedicarci all'automotive; una strada completamente opposta a quella di Xiaomi, che che mira a lanciare la sua auto elettrica. Allo stato attuale il progetto EV è gestito da Lei Jun in persona, in carismatico fondatore di Xiaomi, il quale si sta addirittura occupando dei primi test al volante: se non è passione questa!

