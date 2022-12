Questa è la serratura smart più economica di Xiaomi, con campanello integrato

Xiaomi ha lanciato in Cina la nuova Smart Door Lock E10, una serratura smart dotata di tastierino numerico, campanello integrato e tantissimi sistemi di sicurezza e connettività per permettere (o impedire) l'accesso alle stanze tramite dispositivi smart.

Smart Door Lock E10 di Xiaomi: la serratura per chiudere le stanze in modo smart

Xiaomi Smart Door Lock E10 è composta da due pannelli: uno interno con la classica serratura girevole ed uno esterno dotato di sensori smart e tastierino numerico. Entrambi i pannelli sono però dotati di campanello, in modo che il suono di avviso possa essere percepito sia fuori che dentro la stanza.

Questa serratura sfrutta un chiusura con cilindro in linea di livello C per una sicurezza migliorata, mentre si può ottenere accesso alla stanza utilizzando la password numerica, il sensore per le impronte digitali, one-time password, chiavi Bluetooth e NFC (come il tag di Xiaomi), oltre ai dispositivi indossabili connessi all'app Mijia.

Per l'alimentazione, questa serratura smart utilizza quattro batterie di tipo AAA che garantiscono un'autonomia di circa 1 anno. Questo rende più semplice l'installazione della serratura, che può essere comunque collegata ed alimentata via USB-C in caso di emergenza.

Xiaomi Smart Door Lock E10 è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale al prezzo di circa 115€ (799 yuan), più accessibile del precedente modello M20. In realtà si tratta della serratura smart più economica di Xiaomi ed arriverà sul mercato cinese il prossimo 7 dicembre.

