Redmi 11A potrebbe arrivare anche dai noi: avvistata la variante Global

Nelle ultime ore è apparsa online una nuova certificazione da parte di un ente regolatore per Redmi 11A, questa volta in versione Global. Questo nuovo smartphone, quindi, non sembrerebbe destinato unicamente al mercato cinese ma potrebbe arrivare anche nel resto del mondo.

Certificata la versione Global di Redmi 11A, in arrivo anche nel nostro paese?

Dopo essere apparso sul database di TENAA, accompagnato dalle immagini che ne svelano il design, Redmi 11A ha fatto capolino anche sul sito delle certificazioni di Singapore (IMDA) in una variante Global.

Questo modello destinato probabilmente ai mercati internazionali, viene segnalato con il modello “22120RN86G“. Nelle precedenti apparizioni, Redmi 11A veniva indicato con il modello “22120RN86I” in India e “22120RN86C” in Cina.

Vi ricordiamo che secondo i primi rumor, Redmi 11A sarà dotato di un display IPS LCD da 6.7″ con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel), alimentato da un processore octa-core a 2.0 GHz non ancora identificato. Probabile l'arrivo di diversi tagli di memoria: RAM da 2 a 8 GB e spazio di archiviazione da 32 a 256 GB, con la possibilità di estensione fino a 2 TB con microSD.

Il comparto fotografico dovrebbe vedere l'arrivo di una doppia fotocamera posteriore da 50 MP, accompagnata da una selfie camera anch'essa a 50 MP. La batteria dovrebbe offrire una capienza di 5.000 mAh, mentre non sono noti i dettagli sul sistema operativo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il