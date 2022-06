Xiaomi Smart Door Lock M20 è la nuova serratura intelligente per una casa a prova di ladro

La compagnia cinese amplia il suo catalogo di prodotti per la smart home con la Xiaomi Smart Door Lock M20, una serratura intelligente che dispone di ben sette diverse modalità di sblocco. Tra quelle supportate rientra anche la modalità di sblocco tramite NFC e lettura di impronta digitale, oltre ad altre tipologie di sblocco sicure e sofisticate. Il tutto ad un prezzo molto competitivo. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

La nuova serratura intelligente Xiaomi per una casa più sicura, a prova di furto

Xiaomi Smart Door Lock M20 è una serratura intelligente dall'estetica minimal ed elegante che può essere facilmente posizionata e installata su qualsiasi porta, a prescindere dalla direzione dell'apertura, così da elevare il livello di sicurezza della propria abitazione.

Questo dispositivo, infatti, non solo è dotato di un sofisticato sistema di archiviazione delle chiavi basato sulla crittografia, così da impedire forzature e altri tentativi di apertura della porta da parte di soggetti terzi; ma dispone anche di sette diverse modalità di sblocco. Queste comprendono lo sblocco tramite NFC, password temporanea o permanente, PIN, impronta digitale e Bluetooth. E ancora, la serratura può essere sbloccata anche tramite smartphone o chiave classica.

Oltre ciò, Xiaomi Smart Door Lock M20 è dotata di un totale di otto batterie di tipo AA che garantiscono dieci mesi di autonomia. La serratura può comunicare tramite smartphone informazioni di vario tipo (mediante apposita applicazione), tra cui avvisi di tentativi di apertura della porta, segnalare che la porta non è stata chiusa e altri allarmi.

Questa nuova serratura intelligente firmata Xiaomi è disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 1.799 yuan, ovvero circa 253€ al cambio attuale.

