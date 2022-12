Xiaomi Mijia presenta la sua piastra wireless, per capelli impeccabili

La compagnia di Lei Jun ha ampliato ulteriormente il suo ecosistema di prodotti tech ma questa volta non si tratta di uno smartphone o di un notebook. L'azienda ormai rappresenta un vero e proprio lifestyle con tantissime tipologie di dispositivi: Xiaomi Mijia Wireless Styler è l'ultima novità per la cura della persona, la prima piastra per capelli wireless del brand.

Xiaomi Mijia Wireless Styler è la prima piastra per capelli senza fili del brand

Non solo asciugacapelli, quindi, ma ora anche una piastra. Questa non è la prima volta che associamo un prodotto di questo tipo a Xiaomi ma finora si è trattato sempre di accessori provenienti da YouPin (sia wireless che con filo). Nel caso della novità di oggi, si tratta della prima piastra per capelli wireless targata Xiaomi Mijia.

Utile sia per lisciare che per arricciare i capelli, il dispositivo è dotato di un pannello MMH in grado di riscaldarsi rapidamente: bastano solo 30 secondi dall'accensione. Sono presenti tre diverse regolazioni per la temperatura (165/185/210°C) inoltre il pannello presenta un rivestimento in tormalina che rilascia ioni negativi quando riscaldato. Il tutto si traduce in un effetto liscio autentico, per un'acconciatura perfetta fino ad 8 ore (a detta di Xiaomi, dipende anche dalla tipologia di capello e dall'ambiente).

La piastra è dotata di una batteria da 2.500 mAh in grado di offrire un'autonomia fino a 25 minuti; la ricarica avviene tramite una porta Type-C.

La nuova piastra per capelli Xiaomi Mijia Wireless Styler è stata lanciata in Cina al prezzo di circa 49€ al cambio attuale, ossia 369 yuan.

