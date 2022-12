Il nuovo smartphone Wiko si ispira a Huawei Nova 9 SE 5G

Dopo un periodo di silenzio radio, il produttore francese Wiko torna a far parlare di sé con un nuovo smartphone pensato, a quanto pare, per il mercato cinese. Il nuovo dispositivo sembrerebbe condividere design e specifiche di uno smartphone precedentemente rilasciato da Huawei: il Nova 9 SE 5G.

Wiko torna sul mercato con un nuovo smartphone 5G

Wiko ha pubblicato su Weibo, noto social network cinese, un primo teaser per un nuovo smartphone 5G, che sembrerebbe ispirarsi ad un dispositivo già arrivato sul mercato in passato. Come potete vedere dalle immagini nell'articolo, il nuovo telefono firmato dall'azienda cinese è molto simile al Huawei Nova 9 SE 5G.

Il blocco fotocamera, sembrerebbe identico a quello apprezzato sullo smartphone di Huawei, con una fotocamera principale da 108 MP. Tra le altre caratteristiche tecniche annunciate troviamo anche uno spazio d'archiviazione da 256 GB e la ricarica rapida da 66 W.

Huawei Nova 9 SE 5G

Nei prossimi giorni Wiko condividerà nuove informazioni su questo smartphone, restate quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità del ritorno sul mercato dell'azienda francese.

