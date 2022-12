Lenovo presenta i nuovi prodotti per lo smart working e l’intrattenimento (e non solo)

Il Consumer Electronics Show è letteralmente alle porte, e Lenovo ha già presentato una valanga di nuovi prodotti pensati per supportare gli utenti che lavorano o studiano da casa, o anche in modalità ibrida, o più semplicemente per chi desidera intrattenersi senza però rinunciare alla qualità degli schermi Lenovo. Ecco tutti i prodotti Lenovo in arrivo il prossimo anno.

Tutte le novità di Lenovo per il prossimo anno, tra laptop, monitor, fissi e tablet

Laptop, chromebook, fissi e tablet

Iniziamo con i nuovi laptop Lenovo, IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5. Due dispositivi che, grazie ai processori Intel o AMD Ryzen di ultima generazione e alle GPU NVIDIA GeForce Next-Gen garantiscono prestazioni top per giocare, creare contenuti o più semplicemente per studiare, intrattenersi con serie TV e altri contenuti in streaming o trasferire file di grandi dimensioni. Elemento caratterizzante di questi nuovi laptop è la tecnologia Dynamic Display Switch, che migliora i fotogrammi al secondo dei pannelli.

Lenovo aggiorna anche la famiglia Slim, con IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5, perfetti per lo smart working e l'apprendimento da casa, grazie agli schermi più grandi e ad una luminosità fino a 400 nits che rende questi portatili ideali da utilizzare anche all'esterno nelle giornate di sole.

Per chi preferisce i convertibili, Lenovo offre il nuovo Chromebook IdeaPad Flex 3i che può essere utilizzato come laptop o come tablet. Il dispositivo garantisce fino a dodici ore di autonomia ed è dotato di una fotocamera HD o FHD con otturatore fisico e un tasto mute.

Per chi preferisce un fisso, Lenovo ha presentato IdeaCentre Mini, un PC desktop da 1 litro dal design super compatto e dalle caratteristiche in grado di gestire sessioni di editing e multi-tasking. Tra queste troviamo un processore Intel Core, due chip di memoria DDR4, storage SSD fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e ampie porte con una Thunderbolt 4.0 Type-C.

C'è anche una nuova proposta per chi è alla ricerca di un nuovo tablet e si chiama Lenovo Tab M9, perfetto per l'intrattenimento. Tra le sue caratteristiche principali troviamo un display da 9″ con risoluzione HD, processore MediaTek Helio G80, fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna, supporto Netflix HD integrato, audio spaziale Dolby Atmos ed una particolare modalità di lettura che simula il colore delle pagine di un libro vero. Il Lenovo Tab M9 sarà disponibile in Italia da marzo 2023 con un prezzo a partire da 149€.

Lenovo ThinkPad X1, ThinkVision e Go: tutte le novità per l'hybrid working

Per i 30 anni di ThinkPad, Lenovo continua ad evolversi definendo dei nuovi standard tanto nel design quanto nell'hardware dei suoi prodotti e presenta i nuovi ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8. In entrambi i casi, abbiamo a che fare con dispositivi realizzati con una maggiore quantità di materiali riciclati e pensati per aumentare l'efficienza energetica, grazie ad una serie di tecnologie implementate. Tra queste, citiamo la funzione di Human Presence Detection che può ridurre il consumo energetico utilizzando il tool Zero Touch Lock, e la Smart Charge, che può contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria impostando i livelli di carica della batteria.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e X1 Yoga Gen 8 continuano a distinguersi in termini di prestazioni e produttività, creando un ambiente di lavoro privo di stress e altamente produttivo. Non possiamo poi non citare la webcam l'app Lenovo View, che offre una suite premium di funzionalità smart, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo la fotocamera integrata per migliorare l’esperienza durante le videochiamate, la sicurezza e il benessere.

Oltre ciò, l'azienda ha anche presentato i nuovi monitor mini-LED ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30, retroilluminati da migliaia di LED miniaturizzati e disponibili con schermi da 27″ e 31,5″ certificati DisplayHDR1000 per raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit. Questi monitor sono anche dotati di sensori di rilevamento umano e di luce a risparmio energetico che oscurano automaticamente lo schermo quando l'utente si allontana.

I monitor ThinkVision possono collegarsi a laptop, smartphone e tablet compatibili con USB-C o Thunderbolt, offrendo fino a 40 Gbps di trasferimento dati e video attraverso un singolo cavo USB4 e possono supportare fino a due monitor UHD tramite una daisy chain.

Restando nel tema monitor, Lenovo ha presentato anche i nuovi monitor ThinkVision VoIP di ultima generazione, pensati in modo particolare per supportare il lavoro ibrido. Grazie alla fotocamera da 5 MP con obiettivo a infrarossi e obiettivo RGB separato, all'otturatore per la privacy, ai doppi microfoni integrati con cancellazione del rumore ambientale e ai due altoparlanti integrati da 5W, gli utenti potranno godere di un'esperienza di videochiamata più nitida e completa per le loro riunioni virtuali. I ThinkVision VOIP T27hv-30, T24mv-30 e T24v-30 saranno disponibili a partire da maggio 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 359, 279 e 199 euro + IVA.

Per chi è alla ricerca di un monitor di qualità superiore e di livello professionale, Lenovo offre i nuovi ThinkVision P32p-30 e P49w-30. Il primo è un monitor 4K UHD da 31,5″ che promette colori vividi, più accurati e realistici, non distorti dalla tecnologia naturale a bassa luce blu. Il secondo, invece, è un monitor panoramico ultrawide da 49″ con doppio QHD, che offre un rapporto di contrasto di 2000:1 per colori più nitidi e vibranti e neri più profondi. Con un massimo di 13 porte, il ThinkVision P49w-30 può supportare una moltitudine di dispositivi e accessori per un'esperienza multitasking senza precedenti. ThinkVision P32p-30 sarà disponibile a partire da aprile 2023. I prezzi dovrebbero partire da 619 euro + IVA.

Infine, i monitor Lenovo L27i-40 e L24m-40 sono pensati per chi lavora o studia da casa tutto ciò di cui hanno bisogno per supportare le loro esigenze. Entrambi i prodotti sono dotati di una tecnologia a bassa emissione di luce blu naturale e sono certificati secondo il più recente standard Eyesafe Display Requirements 2.0.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il