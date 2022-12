Xiaomi 13 e 13 Pro: fotocamere e batterie svelate (e non solo)

La prossima generazione di top di gamma Xiaomi è nell'aria. La casa di Lei Jun è quasi pronta a mostrare al mondo i suoi ultimi flagship: le indiscrezioni aumentano giorno dopo giorno e ormai manca solo la conferma da parte dell'azienda. Intanto, per i più curiosi, eccovi il nostro approfondimento dedicato a Xiaomi 13 e 13 Pro con tutti i leak su specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita sul mercato!

Aggiornamento 02/12: trapelano in rete nuove specifiche relative a Xiaomi 13 e 13 Pro, comprese fotocamere e batterie. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

13 Pro (OnLeaks)

Il design di Xiaomi 13 e 13 Pro è stato svelato inizialmente da alcuni presunti scatti dal vivo, ma soprattutto da OnLeaks. Quest'ultimo è un insider parecchio affidabile ed ha pubblicato in rete le prime immagini render “affidabili” del modello base e del fratello Pro.

13 Pro (OnLeaks)

Impossibile non notare una certa continuità con la generazione passata, anche se il look generale ed il layout fotografico sembrano avere una propria identità (non limitandosi ad essere una mera continuazione della serie 12). Il modulo della fotocamera è più squadrato ed offre un trittico di sensori affiancati dal flash LED disposto orizzontalmente. Presente all'appello l'impermeabilità di tipo IP68 contro liquidi e polvere.

Passando a materiali e colorazioni, avremo una sfilza di novità. Come anticipato in precedenza, ci sarà una versione in pelle ecologia e si vocifera anche di una con scocca in ceramica. Tuttavia il pezzo forte sarebbero i colori: decisamente tanti (sarebbero 7), illustrati da alcuni concept render.

Di recente entrambi i flagship sono apparsi in alcune foto dal vivo: il modello base presenta una cover in quello che pare vetro mentre Xiaomi 13 Pro si mostra con una scocca in nanopelle.

Passando ai dati più tecnici, Xiaomi 13 Pro dovrebbe montare uno schermo AMOLED E6 da 6.7″ con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz, bordi curvi e tecnologia LTPO. La nuova generazione di Samsung è ancora inedita ma si parla di profondità colore a 12 bit, supporto HDR e Dolby Vision, un substrato per l'emettitore di luce migliorato (in modo da avere un minore affaticamento dell'occhio riducendo le luci blu).

Xiaomi 13 Pro Ceramic Green

Secondo OnLeaks, lo schermo avrà invece una diagonale di 6.65″. Per le misure, l'insider parla di un corpo da 163,0 x 74,6 x 8,8 mm (11,8 mm contando anche la sporgenza della fotocamera).

13 base

Per la versione standard, si parla di uno schermo OLED flat da 6.36″ con risoluzione Full HD+. La produzione passerebbe da Samsung a CSOT oppure BOE. In termini di dimensioni dovremmo avere un corpo da 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm con il gradino della fotocamera principale).

13 base

Nel caso ci fossero dei dubbi su stile e dimensioni, in questo ore è spuntato un dummy di Xiaomi 13 (ossia un modello fasullo) realizzato in alluminio. L'oggetto sembra confermare il look generale (con uno schermo piatto), anche se il retro non viene svelato; ancora una volta sembra che avremo a che fare con uno top di gamma compatto come Xiaomi 12 (quest'ultimo misura 152,7 x 69,9 x 8,2 mm).

Per concludere la panoramica sul design, sembra che sia Xiaomi 13 base che il fratello maggiore avranno quattro cornici ridottissime (1.61 mm di spessore) ed un punch hole per la selfie camera. Impossibile non aspettarsi un lettore d'impronte digitali integrato sotto il display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Xiaomi 13 e 13 Pro sono alquanto scontate, specialmente se si guarda al chipset. I due top di gamma saranno mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo SoC High-end di Qualcomm: la conferma è arrivata da Xiaomi e ci sono anche i primi benchmark su Geekbench. È un SoC a 4 nm TSMC che contiene una rinnovata CPU ARMv9 octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 4 x 2,8 GHz A715/710 + 3 x 2,0 GHz A510) e una GPU Adreno 740, mentre lato memorie si vocifera di 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di tipo UFS 4.0.

I leak riferiscono di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W sul modello base e da 4.820 mAh con ricarica 120W su quello Pro; in entrambi i casi, si parla di ricarica wireless a 50W (inversa a 10W) e del chip proprietario Surge P2 a gestire il tutto. La presenza di Android 13 appare quanto mai scontata, ovviamente sotto forma di MIUI 14. Inoltre, si vocifera dell'implementazione del motore di vibrazione potenziato CyberEngine, lo stesso di Redmi K50 Gaming.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le ultime indiscrezioni in merito a Xiaomi 13 riferiscono di una tripla fotocamera da 54+12+10 MP con sensore primario Sony IMX800 da 1/1.49″ e OIS, ultra-grandangolare OV13B e teleobiettivo 3.2x Samsung S5K3K1 da 1/3.9″ con OIS. Il vero asso nella manica lo avremo con Xiaomi 13 Pro e la sua 50+50+50 MP, a partire dal sensore principale Sony IMX989 (soluzione da 1″ vista anche a bordo del top 12S Ultra), accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo 3.2X con OIS, entrambi con sensore Samsung JN1 da 1/2.76″.

Frontalmente (all'interno di un punch hole) dovrebbe trovare spazio una selfie camera da 32 MP. Il tutto sarà supportato del prossimo chip proprietario Surge C2, dedicato a migliorare le prestazione della fotocamera. Ovviamente ritornerà la partnership con Leica (per entrambi gli smartphone), già conferma dalla casa cinese.

Xiaomi 13 – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 152,8 x 71,5 x 8,3 mm per 189 grammi di peso (certificazione IP68)

Display AMOLED Samsung E6 LTPO da 6,73″ 2K con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming 1920 Hz, protezione Gorilla Glass

da con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming 1920 Hz, protezione Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

lettore d'impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W e wireless da 50W (inversa da 10W)

con ricarica rapida da e da (inversa da 10W) supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Type-C

tripla fotocamera da 50+10+12 MP f/1.75-2.2-2.4 con grandangolare a 120°, macro e teleobiettivo | Leica

f/1.75-2.2-2.4 con grandangolare a 120°, macro e teleobiettivo | Leica selfie camera da 32 MP f/2.45

f/2.45 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13 Pro – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 163,0 x 74,6 x 8,8 mm per 229 grammi di peso (certificazione IP68)

Display AMOLED Samsung E6 LTPO da 6,36″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz, protezione Gorilla Glass

da con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz, protezione Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

lettore d'impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.820 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W (inversa da 10W)

con ricarica rapida da e da (inversa da 10W) supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Type-C

tripla fotocamera da 50+50+50 MP f/1.75-2.2-2.4 con grandangolare a 120° e teleobiettivo | Leica

f/1.75-2.2-2.4 con grandangolare a 120° e teleobiettivo | Leica selfie camera da 32 MP f/2.45

f/2.45 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13 e 13 Pro – Prezzo e uscita

Inizialmente fissata per il 1° dicembre in Cina, la data di presentazione di Xiaomi 13 e 13 Pro è slittata a data indefinita, anche se si parla dell'8 dicembre. Insieme ai top di gamma sono stati confermati anche Xiaomi Watch 2, la MIUI 14 e le TWS Buds 4. Inoltre ci aspettiamo anche una variante 13 Lite, già protagonista di leak e certificazioni. In merito all'uscita in Europa e in Italia è plausibile pensare che il lancio avverrà nei primi mesi del 2023.

Per il prezzo, ancora non ci sono dettagli: ricordiamo che la gamma 12 ha debuttato ad un prezzo di partenza di 799.9/899.9€ per il modello base, salendo a 1099.9/1199.9€ per la versione Pro.

Non appena ci saranno novità, provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutti i dettagli.

