Redmi K60E stupisce su Geekbench: potrebbe avere un processore Snapdragon

Secondo le varie indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, la serie K60 della costola di Xiaomi farà affidamento su tre modelli. Tra questo dovremmo avere l'inedito Redmi K60E, un'aggiunta pensata appositamente per la famiglia di smartphone in arrivo a breve: il dispositivo è stato protagonista dei primi benchmark su Geekbench, con un dettaglio che cambia le carte in tavola rispetto alle voci precedenti.

Redmi K60E potrebbe avere un processore Qualcomm, secondo i primi benchmark

Il nuovo smartphone targato Xiaomi è apparso su Geekbench con la sigla 22127RK46C: si tratterebbe proprio di Redmi K60E, già protagonista di vari leak ed ora alle prese con i primi benchmark. Stando a quanto trapelato, il terminale altro non sarebbe che un rebrand di Xiaomi 12T per il mercato cinese; a differenza del nostro modello, questo dovrebbe essere alimentato dal Dimensity 8200 (anziché dalla versione 8100 Ultra).

Tuttavia Geekbench cambia le cose: a bordo troviamo un chipset Qualcomm, precisamente si tratterebbe dello Snapdragon 870 (nome in codice Alioth, 7 nm, 1*A77 @3.2 GHz + 3*A77 @2.42 GHz + 4*A55 @1.8 GHz). I benchmark riportano la presenza di almeno 12 GB di RAM e Android 12 lato software.

Quindi, volendo prendere per buono quanto visto, Redmi K60E potrebbe essere un rebrand di Xiaomi 12T ma con Snapdragon 870 5G. Il resto delle caratteristiche prevederebbero uno schermo AMOLED da 6.67″ 1.5K a 120 Hz, 5.000 mAh di batteria e 120W di ricarica, una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP, Dual GPS e speaker stereo.

Ovviamente è bene procedere con cautela fino ad una conferma ufficiale: nel frattempo, eccovi il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati alla serie Redmi K60!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il