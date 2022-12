AllDoCube lancia iPlay 50 Pro: display 2K con Helio G99

AllDoCube ha lanciato sul mercato cinese il nuovo iPlay 50 Pro, tablet dedicato principalmente allo studio e all'intrattenimento. Lo schermo di questo dispositivo sembra essere il vero punto di forza, con una risoluzione che non sempre si trova su tablet in questa fasce di prezzo.

iPlay 50 Pro arriva in Cina: buone prestazioni e prezzo contenuto

iPlay 50 Pro è un tablet equipaggiato con 8 GB di RAM e chipset MediaTek Helio G99, basato sul processo di produzione a 6 nm, che mette a disposizione due core Cortex-A76 da 2.2 GHz e sei core Cortex-A55 da 2.0 GHz, oltre alla GPU Mali-G57.

Come accennato in precedenza, il punto forte di questo tablet AllDoCube è proprio il display da 10.4″ con risoluzione 2K, che lo rende perfetto per ogni tipo d'intrattenimento, soprattutto quello legato alla visione di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la connettività, invece, iPlay 50 Pro supporta le connessioni mobile 4G, WiFi 2.4 GHz e 5.0 GHz, e Bluetooth 5.2. Lo spazio di archiviazione a disposizione è di 128 GB con la possibilità di espanderlo fino a 2 TB grazie al supporto per schede microSD.

Il comparto fotografico, inoltre, ci permette di catturare immagini con un sensore posteriore da 8 MP ed immortalare i nostri selfie con un'ottica da 5 MP. Con un peso di soli 466 grammi, questo tablet può essere facilmente trasportato in borsa senza creare ingombro.

iPlay 50 Pro è disponibile in Cina al prezzo di lancio di circa 108€ (799 yuan) per le prime 1000 unità, salendo in seguito a circa 122€ (899 yuan).

