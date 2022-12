OPPO vuole portare il teleobiettivo a periscopio sui mid-range

Quando si menziona il teleobiettivo periscopiale vengono subito alla mente diversi dei migliori camera phone visti negli anni, compresi quelli a marchio OPPO. I più aficionados potrebbero ricordarsi la nostra prova al MWC 2017 della fotocamera 5x di OPPO, la prima mai vista su uno smartphone compatto, divenuta poi una caratteristica comune di tutti i migliori top di gamma. Il brand cinese ha investito tanto per diventare un riferimento fotografico, anche grazie all'adozione di quel sistema periscopiale in grado di offrire zoom mai così tanto avanzati.

Il prossimo OPPO con teleobiettivo periscopiale non sarebbe un top di gamma

Fu prima Reno 10x Zoom e poi Find X2 Pro a introdurre il teleobiettivo a mo' di periscopio in casa OPPO, una caratteristica che è però andata persa nel tempo. Sia che si guardi la famiglia Reno sia quella Find X, nessun altro smartphone OPPO ha più avuto questo insieme di lenti zoom, ma qualcosa starebbe cambiando. Il leaker Digital Chat Station afferma che OPPO PHU110 sarebbe in fase di test e sarebbe dotato del ritrovato teleobiettivo periscopiale. Ma la vera novità sarebbe che non si tratterebbe di un modello premium, bensì di uno destinato alla fascia medio/alta.

Finora il sistema periscopiale è stato utilizzato solamente su top di gamma, che si parli di OPPO che di Samsung, Xiaomi, vivo o Huawei. Se così fosse, significherebbe un ritorno alle origini con la serie Reno, cioè quella che OPPO utilizza per affrontare il segmento medio/alto del mercato. E se si considera che di recente si è rumoreggiato di un OPPO Reno 10 Pro+ dotato di una fotocamera del genere, due indizi potrebbero fare una prova.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il