Recensione Tronsmart Onyx Ace Pro: TWS di qualità al giusto prezzo

Tronsmart amplia il proprio portfolio di prodotti con le Onyx Ace Pro: cuffie TWS Bluetooth 5.2 in grado di offrire delle ottime sonorità grazie al chip Qualcomm aptX Adaptive. Il prezzo? Scopritelo insieme a noi al termine di questa recensione!

Recensione Tronsmart Onyx Ace Pro

Design e materiali

Tronsmart Onyx Ace Pro sono costruite in plastica lucida con forma allungata, risultando leggere e confortevoli da indossare, ma allo stesso tempo ben salde all'orecchio. Entrambi gli auricolari sono segnati per indicare in quale orecchio vanno inseriti, mentre alla base è presente il connettore di ricarica. Le cuffie sono certificate IPX5 e sono resistenti all'acqua.

La custodia è dotata di coperchio magnetico ed accoglie gli auricolari in modo perfetto, agganciandoli saldamente alla base con un magnete. Costruita anch'essa in plastica lucida, la custodia è dotata di una fascia in specchiata che accoglie i LED di ricarica e accoppiamento. Sulla parte inferiore, invece, troviamo il connettore USB-C e tasto di reset.

Qualità del suono e chiamate

Grazie al chip Qualcomm aptX Adaptive la qualità del suono risulta davvero ottima, con bassi ben riprodotti e musica sempre fedele alla tonalità originale. Anche in chiamata, la voce del nostro interlocutore risulta chiara e ben recepita, mentre la nostra voce viene resa più cristallina e i rumori vengono attenuati grazie al doppio microfono Qualcomm cVc 8.0.

Queste cuffie Bluetooth 5.2 sono particolarmente indicate anche per il gaming e la visione di contenuti multimediali, grazie alla modalità a bassa latenza che permette di tenere sempre sincronizzati audio e video.

Autonomia della batteria

Le Tronsmart Onyx Ace Pro garantiscono un'autonomia di almeno 6 ore di riproduzione musicale con una singola carina con la batteria singola da 35 mAh. Tramite l'utilizzo della custodia di ricarica è possibile arrivare fino a circa 25 ore di riproduzione grazie alla batteria integrata da 400 mAh.

I tempi di ricarica non sono troppo estesi: circa 1 ora e mezza per gli auricolari e quasi 2 ore per la custodia di ricarica, ovviamente tramite cavo USB-C incluso nella confezione.

Recensione Tronsmart Onyx Ace Pro – Prezzo e considerazioni

Durante la nostra prova, queste cuffie ci hanno convinto: offrono delle ottime sonorità ad un prezzo davvero concorrenziale, 38€ di listino. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, però, potrete portarle a casa a soli 24€. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie TWS dalle buono prestazioni e un prezzo contenuto, questa è un'occasione da non lasciarvi sfuggire.

