Questo speaker Bluetooth AirAux è una festa di musica e luci, ora col 50% di sconto

Lo speaker Bluetooth AirAux AA-DH1 è l'anima della festa: al chiuso o in spiaggia (è bene farsi trovare pronti per la prossima estate), è una soluzione tutta potenza, dal prezzo super accattivante. Il nuovo codice sconto di Banggood permette di ottenere un risparmio di oltre il 50% e c'è anche la spedizione dall'Europa!

Quando si parla di soluzioni audio dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, AirAux è uno dei nomi che viene in mente. Lo speaker Bluetooth AirAux AA-DH1 non fa eccezione: si tratta di un prodotto true wireless, con una potenza da ben 50W e bassi a 360°. La connettività Bluetooth 5.1 garantisce la massima stabilità, senza problemi di latenza, mentre la batteria da 4.500 mAh permette di festeggiare con tanta musica, fino a 5 ore.

Frontalmente sono presenti delle luci LED RGB con 8 effetti colorati, per creare la giusta atmosfera al ritmo delle canzoni più belle. Il peso di soli 2 kg permette la massima maneggevolezza: la cassa Bluetooth può essere trasportata durante i viaggi e le gite all'aperto senza in minimo ingombro.

Lo speaker Bluetooth con luci LED AirAux AA-DH1 scende ad un prezzo super: solo 51.9€ con il nuovo codice sconto di Banggood. Immancabile la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

