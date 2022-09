Recensione AirAux AA-BTS7: tra le migliori cuffie per sportivi (e costano pochissimo!)

Ascoltare musica durante la propria attività sportiva è qualcosa che fa parte della quotidianità di molti, ma le cuffie spesso possono risultare un po' un ingombro, specie per via del sudore che naturalmente tende a farle scivolare via. Ma grazie a cuffie Bluetooth a conduzione ossea come le AirAux AA-BTS7, dall'universo BlitzWolf, questo non rappresenta più un problema e questo ve lo raccontiamo nella nostra recensione completa.

Recensione AirAux AA-BTS7 | Cuffie Bluetooth a conduzione ossea

Contenuto della confezione

Sebbene sia molto semplice, il contenuto della confezione delle AirAux AA-BTS7 ha tutto ciò che ci serve per utilizzale. Infatti, oltre alle cuffie in sé, abbiamo anche il cavo di ricarica, che serve anche per connetterle al PC per caricare la nostra musica, la manualistica e dei comodissimi tappi per le orecchie al fine di creare isolamento durante l'allenamento in palestra.

Design e materiali

Se vogliamo partire dal design, le cuffie AirAux hanno la forma che di solito ci aspettiamo dai modelli a conduzione ossea. Eppure, la loro qualità costruttiva, il touch and feel e l'aspetto ci mostrano un prodotto più premium di quello che costa. Sono leggere e comode all'indosso e molto lo fanno i materiali, che siano questi il policarbonato, il silicone o l'alluminio. Ci sono piaciute tanto in questo aspetto.

Connettività e funzioni smart

La connettività è probabilmente il punto di forza di queste cuffie AirAux AA-BTS7, visto che si ritrovano il supporto al Bluetooth 5.3 ed in effetti, la connessione si è mostrata molto stabile e concreta. Funzioni smart vere e proprie non ne abbiamo, ma abbiamo i tasti fisici per play/pausa e per il volume. Come molti modelli di questo genere, è presente uno storage da ben 32 GB, su cui caricare tutte le vostre canzoni ed utilizzarle offline, il che è davvero utile se non volete portare lo smartphone.

Qualità Audio – Recensione AirAux AA-BTS7

Il vero punto di forza a sorpresa delle cuffie di questa recensione è la qualità audio. A dispetto delle solite aspettative per i modelli a conduzione ossea, queste hanno un suono pulitissimo e senza il solito effetto rimbombo, che di solito ritroviamo. Sia che stiate guardando un video su YouTube, sia che stiate ascoltando una canzone, la qualità è davvero alta e leggendo il prezzo, si può restare stupiti.

Autonomia

Molto buona anche l'autonomia, visto che la batteria da 180 mAh riesce a garantire le 8 ore massime dichiarate dal produttore. Insomma, riuscirete a farci più di un allenamento senza doverle ricaricare.

Recensione AirAux AA-BTS7 – Prezzo e conclusioni

Per chiudere questa recensione, bisogna partire dal prezzo, perché sta lì la chiave di tutto. Sullo store di Banggood è possibile trovarle ad un range di prezzo tra i 30€ e i 35€ e per quanto offrono è davvero basso, quindi, se dovessimo consigliare delle cuffie da sportivi, non possiamo che consigliare queste, visto che il rapporto qualità/prezzo è estremo. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

