OnePlus 10T: nuova variante per gli amanti del mondo Marvel

Dopo essere stato lanciato negli scorsi mesi, OnePlus 10T sta per tornare sugli scaffali, questa volta nell'inedita Marvel Edition. Non è la prima volta che l'ex gruppo BBK dimostra una certa propensione verso l'universo Marvel: lo abbiamo visto con Realme GT Neo 3 Thor Edition, con OPPO Reno 5 Marvel Edition ma anche con il vecchio OnePlus 6 Avengers Edition o con la pubblicità di vivo dentro il film Captain America: Civil War. Persino Xiaomi ha fatto lo stesso, prima con Redmi 7 e Note 7 Endgame Edition, Xiaomi Band 4 Avengers Edition e poi con Redmi K20 Pro Marvel Edition.

OnePlus 10T ritorna sul mercato nella nuova Marvel Edition

Tornando a OnePlus 10T Marvel Edition, di per sé lo smartphone non presenta particolari differenze e non è esteticamente tematizzato come invece accade su altre edizioni limitate. Diamo per scontata la presenza di sfondi e animazioni dedicate, ma il pezzo forte è il contenuto della confezione. Dentro al box di vendita, infatti, troviamo uno stand di Black Panther, un case di Iron Man e un pop-socket di Captain America. Dentro c'è lo smartphone nella sua versione Moonstock Black e tagli di memoria da 16/256 GB, assieme alla classica dotazione che include il caricatore SuperVOOC da 160W.

Per il momento, OnePlus 10T Marvel Edition è stato presentato ufficialmente al prezzo di circa 637€ (55.999 INR) e sarà in vendita in India dal 17 dicembre, ma non sappiamo se verrà portato anche in Europa.

