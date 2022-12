iQOO 11 supera anche ROG Phone 6: la GPU è fenomenale su AnTuTu

In queste ore è emerso online il benchmark di AnTuTu della versione Global di iQOO 11 che una volta arrivato sul mercato nel mese di gennaio potrebbe risultare essere lo smartphone Android più potente fino a quel momento.

iQOO 11 in versione Global avvistato su AnTuTu: potrebbe essere lo smartphone Android più potente

iQOO 11 5G, versione in arrivo in India e presumibilmente sugli altri mercati internazionali come edizione Global, è apparso su AnTuTu facendo segnare dei punteggi record che hanno fatto impallidire anche il potente ROG Phone 6 grazie alle prestazioni super dello Snapdragon 8 Gen 2.

Con un punteggio record di 1.323.820, iQOO 11 ha completamente sbaragliato la concorrenza, superando di grand lunga: ROG Phone 6, Asus ZenFone 9 e Xiaomi 12T Pro che fino ad oggi hanno rappresentato il podio degli smartphone Android più potenti. A brillare è stata principalmente la GPU che ha fatto segnare un punteggio di 607.822, mentre la CPU ha messo a segno ben 270.987 punti.

Vi ricordiamo che iQOO 11 sarà disponibile in versione Global a partire dal prossimo 10 gennaio, ma difficilmente vedremo arriva questo smartphone in Italia in via ufficiale. Restate quindi sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire come portare a casa quello che sembra possa diventare lo smartphone Android più potente.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il