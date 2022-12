LONGER: tante offerte e sconti su incisori laser e stampanti 3D per Natale

Longer dà il via alla sua super promo di Natale, con tanti prodotti ad un prezzo scontato di almeno il 10%! Ma non solo: visitando il negozio online, potrete scoprire le numerose offerte che il brand ha messo a disposizione, con diversi bundle proposti ad un prezzo speciale. Se siete alla ricerca di qualche idea per i regali di Natale o più semplicemente desiderate acquistare un nuovo incisore laser o stampante 3D, date un'occhiata alle offerte che abbiamo selezionato in questo articolo. Andiamo!

Le migliori offerte Longer da non lasciarsi scappare per Natale

Un primo prodotto in promozione è l'incisore laser Longer Ray5. Stiamo parlando di una macchina super potente, che grazie al suo modulo da 10W e alla tecnologia a doppio raggio garantisce un taglio dalle linee delicate e risultati di qualità superiore. Questo incisore laser può lavorare su diversi tipi di superfici come acciaio, legno, ceramica, vetro, pelle e molto altro.

Longer Ray5 10W dispone anche di un pratico schermo touch a colori grazie al quale interagire con l'incisore, ad esempio per controllare il processo di incisione, stabilire alcune impostazioni e trasferire dati dalla macchina a smartphone, tablet, computer o viceversa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Longer Ray5 10W è anche disponibile in due bundle molto ghiotti:

Incisore laser + piano da lavoro a nido d'ape + 77 pezzi di materiale di incisione al prezzo di $469.99

Incisore laser + Air Assist Kits + 77 pezzi di materiale di incisione al prezzo di $489.99.

Passiamo ad un secondo prodotto in promozione per Natale, ovvero la stampante 3D Longer LK5 Pro. La sua struttura è compatta, con una forma triangolare che le conferisce una stabilità maggiore. Questa macchina è dotata di un'ampia area di stampa da 300 x 300 x 400 mm, un chipset TMC2208 su asse X/Y/Z ed è già pre-assemblata al 90%, riducendo al minimo i tempi di assemblaggio.

Grazie allo schermo touch da 4.3″ si può interagire in modo intuitivo con la stampante 3D, e quindi controllare l'intero processo di stampa o visualizzare in anteprima il prodotto. Anche in questo caso, Longer LK5 Pro può essere acquistata in offerta in due bundle:

Stampante 3D + PLA Filament da 1KG (x2) al prezzo di $339.99

Stampante 3D + PLA Filament da 1KG (x2) + Ceramic Coated Glass al prezzo di $339.99

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Un ultimo prodotto che potete acquistare in offerta per Natale è la stampante 3D Longer LK4 X. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una macchina perfetta anche per chi è alle prime armi, essendo dotata di una struttura pre-installata al 95%. La stampante presenta poi una serie di tecnologie che facilitano il processo di stampa, offrendo risultati incredibili in tempi rapidi.

Queste includono il livellamento automatico intelligente del letto di stampa a sedici punti, un firmware open source e un kit di raffreddamento a doppia ventola che assicura che il filamento si raffreddi velocemente subito dopo la stampa, così da evitare deformazioni. Longer LK4 X può essere acquistata ad un prezzo scontato grazie al codice dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

