Il Natale diventa ancora più divertente con la stampante 3D Longer LK4 X

Non c'è periodo più adatto se non quello del Natale per dare ampio sfogo alla propria creatività e dare vita a simpatici lavoretti 3D! E se stavate pensando di munirvi di una nuova stampante 3D ma non avete la più pallida idea di che modello acquistare, nessun problema: ci siamo noi! Oggi vogliamo parlarvi di Longer LK4 X, una stampante 3D di facile utilizzo, potente e dal prezzo davvero niente male, che scende ancora di più grazie all'offerta dedicata. Bando alle ciance, diamo un'occhiata insieme alle caratteristiche di questo dispositivo.

A tutta creatività con la stampante 3D Longer LK4 X!

Con una struttura pre-installata al 95%, Longer LK4 X è la stampante 3D perfetta anche per chi è alle prime armi o per chi non vuole perdere molto tempo in operazioni preliminari. Bastano dieci minuti per avere un prodotto subito pronto all'uso! Questa stampante 3D presenta una serie di tecnologie che facilitano e ottimizzano il processo di stampa, restituendo risultati entusiasmanti in tempi rapidi.

Citiamo, ad esempio, il livellamento automatico intelligente del letto di stampa a sedici punti, che elimina la necessità di livellare la superficie in modo manuale e permette di avere risultati ancora più precisi, ulteriormente ottimizzati dai tendicinghia a manopola che prevengono lo spostamento della base. E ancora, l'estrusore diretto a doppia marcia con un rapporto di riduzione 5:1, compatibile con materiali come PLA, TPU, ABS, PETG e legno.

Grazie al firmware open source, inoltre, con la stampante 3D Longer LK4 X si può essere ancora più creativi, mentre la doppia funzione di ripresa e protezione della stampa permette di recuperare il processo di stampa nell'esatto momento in cui è stato interrotto – che sia per spegnimento improvviso o per esaurimento del filamento – risparmiando tempo e materiale. Il kit di raffreddamento a doppia ventola, invece, fa in modo che il filamento si raffreddi velocemente subito dopo la stampa, così da evitare deformazioni.

Completano le caratteristiche di questa stampante 3D un ampio display touch a colori da 4.3″ dal quale controllare il processo di stampa e stabilire le impostazioni; un tubo in teflon resistente a temperature più elevate e difficilmente intasabile; e un sistema a basso consumo energetico, per una stampa che sia efficiente anche in termini di costi!

Longer LK4 X può essere acquistata ad un prezzo ridotto grazie al codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

