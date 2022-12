Huawei P60 e Mate 60: ecco quando potremmo vederli

Si torna a parlare di Huawei P60 e Mate 60, i prossimi flagship del colosso cinese. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che hanno anticipato alcune delle loro caratteristiche, questa volta i rumor hanno a che fare con la finestra di lancio di entrambi gli smartphone.

Questa potrebbe essere la finestra di lancio di Huawei Mate 60 e P60

Stando a quanto trapelato di recente, fonti vicine alla questione ritengono che il colosso cinese possa lanciare Huawei P60 e Mate 60 nel primo trimestre del prossimo anno, e più precisamente nel mese di marzo. E c'è di più: secondo la fonte, infatti, entrambi gli smartphone entreranno presto in produzione di massa.

Ad oggi, tuttavia, non si hanno ancora molte informazioni sulle specifiche tecniche di Huawei P60 e Mate 60: si dice che P60 possa implementare un nuovo obiettivo ad apertura variabile ed un teleobiettivo da 64 MP, mentre lato connettività potrebbe limitarsi ad offrire supporto per la rete 4G a causa di una serie di sanzioni che Huawei starebbe ancora fronteggiando e che non gli consentirebbero di adottare un modem 5G.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Huawei P60 e Mate 60, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora.

