I migliori smartwatch e fitness tracker da regalare a Natale

Natale è sicuramente l'occasione perfetta per regalare ai nostri cari un nuovo gadget smart e negli ultimi anni gli smartwatch e i fitness tracker sono diventati tra i regali più apprezzati dagli appassionati di tecnologia. Con questa nostra guida all'acquisto vi aiuteremo a scegliere il regalo perfetto per Natale proponendovi diverse idee proprio per questa tipologia di prodotti.

Natale 2022: i smartwatch e fitness tracker da regalare

Se per questo Natale 2022 avete intenzione di mettere sotto l'albero uno smartwatch o un fitness tracker potreste trovare difficoltà a scegliere quello giusto per voi o per i vostri affetti più cari. Bisogna districarsi tra dispositivi in grado di tenere traccia dei vostri allenamenti, monitorare la frequenza cardiaca oppure che vi consento semplicemente di visualizzare le notifiche al polso. Tutto questo non sarà un problema, grazie alla nostra lista di idee regalo!

Abbiamo scelto per voi ben sei differenti prodotti, tra cui la Xiaomi Smart Band 7 che potrebbe definire la più popolare tra i fitness tracker attualmente presenti sul mercato. Da non sottovalutare anche l'idea di regalare un Samsung Galaxy Watch 4, compatibile sia con iOS che Android, oltre che con tutti gli smartphone dell'azienda coreana. Menzione d'onore anche per Ticwatch Pro 3, ideale per chi cerca uno smartwatch che abbia il design dei classici orologi da polso.

