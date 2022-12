Realme 10s ufficiale: uno smartphone equilibrato, stiloso e che non vi deluderà

Dopo il lancio di ben quattro modelli, la serie 10 è pronta ad arricchirsi con un nuovo dispositivo. Questa volta si scenderà di prezzo con Realme 10s, il piccolo della famiglia: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Realme 10s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design del nuovo membro della serie è molto simile a quello di Realme 10 4G (lanciato in Italia di recente): abbiamo una Dual Camera con i sensori disposi in due anelli, affiancati dal Flash LED e integrati nella scocca. A cambiare, fondamentalmente, sono le colorazioni disponibili – nero e blu – ed il display, che non vede più l'adozione di un punch hole per la fotocamera interna, bensì un drop notch, più in linea con la fascia di prezzo in cui questo smartphone si inserisce.

Il dispositivo misura 164.4 x 75.1 x 8.1 mm, per un peso di 191 grammi; il lettore d'impronte è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Per quanto riguarda il display, abbiamo un pannello LCD TFT da 6.6″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel), e frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca di Realme 10s si nasconde un SoC MediaTek Dimensity 810, un chipset octa-core supportato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage espandibile tramite microSD. Questo smartphone viene fornito anche con il supporto Hi-Res Audio.

Per la batteria abbiamo un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP accompagnato da un modulo dedicato alla profondità di campo. Frontalmente c'è una selfie camera da 8 MP.

Realme 10s – Prezzo e uscita

Realme 10s potrà essere acquistato in Cina a partire dal 20 dicembre 2022 al prezzo di 1.099 yuan (circa 150€ al cambio) per la variante 8/128 GB; e al prezzo di 1.299 yuan (che corrispondono a circa 175€) per la versione 8/256 GB. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il