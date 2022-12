Come recuperare un account Instagram hackerato e la password

Nonostante il successo di TikTok tra i giovanissimi, la piattaforma social fotografica di Meta continua ad attirare: lo sviluppo di nuovi strumenti e funzionalità è frequente e periodicamente vengono rilasciate novità per migliorare l'esperienza degli utenti. Le ultime aggiunte riguardano la sicurezza e la privacy, grazie ad un nuovo tool ufficiale che rende più facile recuperare un account perduto. Ecco come fare per recuperare il vostro account Instagram hackerato, grazie ad uno strumento fresco di lancio, di facile utilizzo e che permette anche di cambiare password al volo!

Come recuperare un account Instagram hackerato: ecco il nuovo metodo ufficiale e semplicissimo

Per rendere sicuri gli account Instagram utilizza tutta una serie di funzionalità di rito: abbiamo l'utilizzo di una password e l'autenticazione a due fattori, due strumenti onnipresenti in qualsiasi servizio. A questo giro si aggiunge un nuovo metodo ufficiale che permette di recuperare un account Instagram hackerato in pochi, semplici passi. Un altro passo avanti per rafforzare la sicurezza della piattaforma social ed una manna dal cielo per gli utenti in difficoltà.

Profilo Instagram hackerato – Come capirlo, cosa fare e come cambiare password

Ovviamente capire se il vostro account Instagram è stato hackerato è semplicissimo: solitamente è impossibile effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Se le difficoltà nel fare il login sul social non dipendono da un malfunzionamento temporaneo della piattaforma, allora è probabile che il profilo sia stato hackerato.

Il nuovo metodo ufficiale per recuperare un profilo Instagram colpito da un attacco hacker è semplice da utilizzare e dovrebbe facilitare un'operazione che – solitamente – richiede parecchio tempo. E tutto grazie ad uno strumento nuovo di zecca. Andiamo a vedere cos'è e come funziona!

Come recuperare un account Instagram hackerato (e cambiare password) Accedi al nuovo hub. Il primo passo da fare è quello di accedere al nuovo hub di Instagram dedicato al recupero degli account hackerati. Lo trovate direttamente qui. Specifica il motivo per cui non riesci ad accedere al tuo account. Il passaggio successivo riguarda il motivo per cui si sta chiedendo assistenza. Basta scegliere la risposta tra quelle presenti in pagina e procedere cliccando su “Avanti”.



Questa procedura è utile non solo se l'account è stato hackerato, ma anche nel caso in cui abbiate dimenticato la password o nel caso di account disabilitato. Inserite i dati richiesti. I passaggi successivi richiedono l'inserimento di vari dati (come il nome utente, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e così via). Seguente tutti i passi e le istruzioni su schermo per ricevere assistenza e per la possibilità di recuperare l'account con l'invio di un codice temporaneo.

Come abbiamo sottolineato anche durante la procedura, il nuovo strumento ufficiale è utile non solo per recuperare un account hackerato ma anche in altre circostanze (password dimenticata, account disabilito e non solo). Inoltre, nel caso in cui ci siano più account associati alle informazioni inserite nella pagina è possibile anche scegliere quale recuperare.

Come recuperare un account Instagram grazie agli amici

Dopo una fase iniziale di prova, ora Instagram ha aggiunto anche un nuovo metodo per recuperare facilmente un account perduto, utilizzando i propri amici. Anche in questo caso il funzionamento è semplice:

inserite una password utilizzata precedentemente per accedere all'account;

scegliete due amici su Instagram che possono confermare la vostra identità;

questi dovranno confermare la tua identità per permetterti di accedere nuovamente al tuo profilo.

Oltre a queste nuove misure, il team di sviluppo ha introdotto anche ulteriori miglioramenti ed ottimizzazioni a livello di sicurezza.

