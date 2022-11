Social Media Manger più felici con il nuovo programmatore in-app di Instagram

Social Media Manager, ci siete? Abbiamo una buona notizia per voi: presto non dovrete più ricorrere a Creator Studio o ad altre app di terze parti per poter programmare un post su Instagram. Potrete farlo direttamente e in pochi semplici passaggi direttamente dall'app! Instagram sta infatti implementando un nuovo programmatore di contenuti in-app.

Instagram: arriva il nuovo programmatore di contenuti in-app

Programmare la pubblicazione di un post su Instagram è un'operazione alquanto macchinosa e scomoda. Se non si vuole ricorrere a Creator Studio, uno strumento messo a disposizione da Meta (ma comunque un servizio esterno), si possono utilizzare altre applicazioni di terze parti scaricabili dagli Store.

Presto, però, non sarà più necessario uscire dalla piattaforma e affidarsi ad app e servizi esterni quando si ha necessità di programmare la pubblicazione di uno o più post. Instagram, infatti, sta già implementando la funzione di programmazione in-app, che potrà essere utilizzata da account business e content creator.

Per accedere alla funzione, basterà cliccare sulla voce Impostazioni Avanzate che apparirà accanto al post appena creato, prima della pubblicazione. A questo punto, sarà necessario cliccare sulla voce Programma questo Post e selezionare l'ora e la data di condivisione, e infine premere sul tasto Programma.

Sarà possibile pianificare immagini, reels e caroselli per i successivi 75 giorni dal momento della programmazione. Tutti i post pianificati verranno poi raccolti nella sezione Contenuti Programmati, accessibile dal menù di Instagram.

La funzione di programmazione dei post in-app di Instagram è già in fase di roll-out per aziende e creatori di contenuti. Non è ancora chiaro se, un domani, verrà resa disponibile anche per utenti comuni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il