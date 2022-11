CHUWI presenta CoreBox 4th, il nuovo mini PC con Intel Core di 12 Gen

La serie di mini PC del brand cinese ha regalato spesso grandi soddisfazioni ed anche il nuovo modello presentato oggi sembra non fare eccezione. CHUWI CoreBox 4th è un PC ultra-compatto, caratterizzato da dimensioni contenute, una scheda tecnica di ultima generazione ed un prezzo contenuto: ancora una volta un terminale che non si fa mancare proprio nulla!

CHUWI CoreBox 4th ufficiale: tutto sul nuovo mini PC compatto e potente

Partiamo subito con la novità riguardante il comparto tecnico: CHUWI CoreBox 4th è mosso da un processore Intel Core i3-1215U di 12 Gen, una soluzione che offre un boot delle performance non indifferente (sia per quanto riguarda la forza bruta che la parte grafica). Si parla di una frequenza di Clock massima fino a 4.4 GHz, con un aumento delle capacità del 51% (su Geekbench 5) rispetto al precedente i3-1115G4 di 11 Gen.

Ovviamente abbiamo migliorie anche lato GPU con la nuova Intel UHD Graphics per 12 Gen, dotata di 64 EU (Execute Unit) con pieno supporto DirectX12 Ultimate, per giocare alla massima qualità.

Tanta potenza in un corpo compatto: CHUWI CoreBox 4th è dotato di una scocca da 139 x 134 x 44 mm, per un risparmio di spazio non indifferente. Il mini PC è dotato di una soluzione Intel AX201 Wi-Fi 6 (802.11ax), che garantisce una connettività stabile e massime performance.

Il terminale supporta fino a tre schermi in 4K a 60 fps tramite HDMI, Display Port e Thunderbolt 4; inoltre con quest'ultima è presente il supporto all'uscita Ultra HD 8K. Parliamo di una tecnologia fino ad 8 volte più veloce rispetto alle porte USB 3.0 (superiore ai 40 Gbps). Insomma, con questo comparto il mini PC è in grado di supportare anche i giochi più complessi, senza troppo sforzo.

Abbiamo poi un sistema di alimentazione PD da 90W ed un livello di rumorosità bassissimo. Si parla infatti di un valore sotto i 20 dB (al massimo sotto i 35 dB): in nuovo mini PC di CHUWI non è solo potente, ma anche silenzioso.

CHUWI CoreBox 4th sarà disponibile nel corso del mese di novembre 2022, al prezzo di 449$. Tuttavia è possibile risparmiare ed ottenere uno sconto di 50$: il prezzo finale scenderà quindi a soli 399$. Come? Basta dare un'occhiata al sito ufficiale del brand per le iniziative dedicate al mini PC.

Contenuto realizzato in collaborazione con CHUWI.

