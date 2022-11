OPPO Find N si aggiorna a ColorOS 13 e Android 13

Di tutti i produttori in circolazione, OPPO si sta rivelando una delle più rapide ad aggiornare ad Android 13, adesso in arrivo anche su OPPO Find N. Dopo i due principali top di gamma Find X5 e X5 Pro, anche il pieghevole OPPO inizia a ricevere i benefici e le novità del major update alla ColorOS 13.

Parte l'aggiornamento ColorOS 13 per OPPO Find N, portando con sé Android 13

Fra le novità che introduce la ColorOS 13 su OPPO Find N c'è principalmente l'Aquamorphic Design, il refresh dell'interfaccia grafica che si ispira al movimento dell'acqua per colori e animazioni. Si migliora anche l'Always-On Display, adesso compatibile per la visualizzazione di app come Spotify e quelle dedicate al food delivery. Parlando di personalizzazione, Bitmoji e Omoji permettono di esprimere il proprio avatar digitale, mentre Blossom Wallpaper e Insight AOD mostrano le ore di utilizzo del telefono. C'è poi Dynamic Compute Engine, una suite di funzione per migliorare l'autonomia e la fluidità del dispositivo, e Adaptive Layout per adattare meglio l'interfaccia a form factor come quello di Find N. Ma le novità non finiscono qui e potete consultare nell'articolo dedicato.

Il rilascio della ColorOS 13 su base Android 13 è in fase di roll-out graduale su OPPO Find N, con la build F.22 per chi aveva già aggiornato alla ColorOS 12 in versione A.22/A.24 o superiori.

