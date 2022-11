3 prodotti Xiaomi in (super) sconto per il Singles Day dell’11 novembre 2022

Sapevate che il più grande appuntamento con sconti e offerte al mondo non è il Black Friday né tantomeno il Cyber Monday? Eh già, in realtà il giorno in cui tantissimi brand mettono in sconto molti dei loro prodotti è nato nel lontano 1993 in Cina, con l'obiettivo “morale” di festeggiare i single: è il Singles Day, che si festeggia proprio l'11.11.

E così, come ormai tradizione vuole, anche quest'anno e prima del Black Friday, Xiaomi ha dato il via ai suoi sconti su eBay: i dispositivi messi in offerta con coupon sono tanti e noi abbiamo selezionato i migliori 3 che potrete portarvi a casa con uno sconto del 15%.

Insomma, se avete in programma di acquistare smartphone e tablet economici Xiaomi, questo è il momento adatto.

3 dispositivi Xiaomi in sconto del 15% in occasione del Singles Day 11.11

Xiaomi Pad 5 in sconto del 15%

Iniziamo con il primo succoso prodotto in sconto per il Singles Day 11.11: lo Xiaomi Pad 5. Lo abbiamo provato un po' di tempo fa (qui la recensione), lo abbiamo apprezzato tantissimo, ed in occasione del Singles Day 11.11 lo potrete acquistare con uno sconto del 15% direttamente dallo store eBay del brand cinese.

Caratterizzato da un design in cui le linee squadrate la fanno da padrone, grande 54.7 x 166.3 x 6.9 mm e un pesante circa 511 grammi, lo Xiaomi Pad 5 si presenta con un frame laterale in alluminio con finiture metallizzate ed una back cover in vetro posteriore. Nella nostra recensione l'abbiamo decretato uno dei tablet Android più belli nel mercato che, tra le altre cose, è anche compatibile con la Smart Magnetic Keyboard e la Pencil di Xiaomi.

È animato da un Qualcomm Snapdragon 860, affiancato da una GPU Adreno 640, 6 GB di memoria RAM e la versione in sconto è quella che integra 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Ha quattro speaker, una fotocamera posteriore da 13 megapixel e probabilmente integra uno dei migliori display che potreste trovare in un tablet Android in questa fascia di prezzo.

Perché è proprio lo schermo da 11” una delle caratteristiche che più ci hanno colpito di questo Xiaomi Pad 5. Il pannello è un IPS LCD, con una risoluzione 1600 x 2560 pixel ed un aspect-ratio 16:10, in grado di garantire un refresh rate massimo di 120 Hz e compatibile con l'HDR e Dolby Vision.

La batteria è una 8720 mAh in compatibile con la ricarica veloce a 33w ed in grado di garantire un'autonomia di tutto rispetto.

Ebbene, il prezzo di vendita ufficiale dello Xiaomi Pad 5 da 256 GB è di 365 euro ma, tramite il box che trovate in basso, in occasione del Singles Day 11.11 potreste acquistarlo in sconto a 328,50 euro. Non male, vero?

Redmi Note 11 in sconto per il Singles Day 11.11

Quando si parla di smartphone economici, non si può non pensare a Redmi come uno dei punti di riferimento del mercato. L'azienda figlia di Xiaomi, da tempo infatti è uno di quei nomi quasi imbattibili quando si tratta di prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo, venduti a cifre decisamente accessibili ma che non rinunciano ad alcune caratteristiche tecniche.

Ed è questo il caso del Redmi Note 11 (qui la recensione), un prodotto che non è certo esente da alcune rinunce necessarie per contenerne il prezzo, ma che in occasione del Singles Day 11.11 potrete acquistare con un corposo sconto del 15%.

Caratterizzato da un design molto semplice, con cornici in plastica dal taglio piatto e squadrato e con un touch and feel non certo da smartphone economico, il Redmi Note 11 è un dispositivo di fascia medio-bassa certificato IP53 (il che lo rende resistente solo a polvere e schizzi d'acqua) e dotato di jack delle cuffie da 3.5 mm e di un blaster IR che lo può trasformare in un telecomando universale.

Il display è un brillante AMOLED da 6.43 pollici, con una risoluzione FullHD+ ed un refresh rate a 90 Hz, con una luminosità di picco prossima ai 1000 nit ed una frequenza di aggiornamento del tocco di 180 Hz.

È animato da un Qualcomm Snapdragon 680 affiancato memoria RAM di tipo LPDDR4X e memoria interna di tipo UFS 2.2. Le versioni sono due, una con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e un'altra con il medesimo spazio interno ma con 6 GB di memoria RAM: e sì, entrambe le versioni sono in sconto nel Singles Day 11.11.

Il comparto fotocamere è composto da una principale da 50 megapixel f/1.8, affiancata da una ultra-wide da 8 megapixel f/2.2 ed una macro da 2 megapixel f/2.4, mentre la batteria è una capientissima 5000 mAh con ricarica veloce a 33w, che permette al dispositivo di raggiungere senza problemi anche il giorno e mezzo di autonomia.

Il prezzo ufficiale del Redmi Note 11 è di 199,00 euro per la versione 4/128 e 209 euro per la versione 6/128, ma tramite il box in basso potrete acquistarlo in sconto per il Singles Day 11.11 a 179,10 euro per la versione con 4 GB di memoria RAM e 188,10 euro per la versione con 6 GB di memoria RAM.

Redmi 9c NFC in sconto con i Redmi Buds 3 Lite in regalo

L'ultimo dispositivo in sconto in occasione del Singles Day 11.11 è il Redmi 9C NFC (qui la recensione) che, ok, di certo non è tra gli smartphone più recenti in circolazione ma che continua ad essere uno dei prodotti più convenienti per tutte le persone che non hanno la necessità di grandi prestazioni ma desiderano acquistare un prodotto di buona qualità con caratteristiche più che consone al prezzo pagato.

Il Redmi 9C ha un design semplice, ma caratterizzato da un aspetto giovanile grazie a delle colorazioni vivaci, una back cover con trama zigrinata e una tripla fotocamera piazzata in alto a sinistra.

Il display è un IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione HD (1600 x 720 pixel), densità di 269 PPI, formato 20:9 e 400 nits di luminosità massima, che nei nostri test si è comportato piuttosto bene grazie ad un buon bilanciamento della saturazione e del contrasto e ad angoli di visuale molto ampi.

Il processore è un MediaTek Helio G35 che, nel modello in sconto, è affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Le fotocamere, poi, sono tre: quella principale ha un sensore da 13 megapixel f/2.2, ed è affiancata da una macro da 2 megapixel f/2.4 ed un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel f/2.4.

In quanto a batteria, è presente una 5000 mAh che ci consente di avere un'ottima autonomia. Grazie al display in HD sarà possibile arrivare fino a 2 giorni di utilizzo con luminosità al 70% e utilizzo medio.

Il prezzo di vendita ufficiale del Redmi 9C NFC è di 152,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 136,80 euro ricevendo in regalo gli ottimi auricolari TWS Redmi Buds 3 Lite.

Non perdere le offerte del Singles Day 11.11: iscriviti a GizDeals, il nostro gruppo di sconti su Telegram

Infine, un consiglio: per non perdere nessuno dei super sconti in occasione del Singles Day 11.11, iscrivetevi a GizDeals. Si tratta del nostro gruppo Telegram (che potete trovare qui) con il quale gli utenti possono interagire con il nostro team per tutto ciò che riguarda acquisti e sconti.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

In questo gruppo Telegram, oltre agli sconti potrete avere informazioni relative ai vostri acquisti e beneficiare di coupon esclusivi ed offerte dedicate esclusivamente ai membri. Ma non finisce qui: se tutto ciò non fosse sufficiente, contattando il nostro staff potreste richiedere anche un coupon specifico per qualsiasi prodotto che vi interessa.

Ovviamente non mancano i canali dedicati esclusivamente alle offerte:





N.B. – Se non visualizzate i box presenti in questo articolo, provate a disattivare AdBlock.