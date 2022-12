Recensione auricolari OPPO Enco Air2 Pro: con questo SCONTO sono l’affare di Natale 2022

C'è un merito che dobbiamo dare ad OPPO quando si tratta di auricolari TWS: la concretezza. Ormai da tempo il brand produce auricolari senza fili economici e non, e se c'è un filo conduttore che collega i tanti suoi modelli disponibili all'acquisto, è quello relativo al rapporto qualità/prezzo, alla concretezza. In soldoni, quando si acquista un paio di TWS OPPO, qualunque sia il prezzo del modello scelto, bisogna farlo con la consapevolezza che si sta pagando una cifra più che adeguata al prodotto che ci si sta portando a casa. Non un euro in più, non un euro in meno.

Ed è un fattore essenziale, soprattutto per un mercato in cui ormai le alternative sono fin troppo numerose, che ritroviamo anche nelli nuovi OPPO Enco Air2 Pro. I nuovi auricolari wireless fanno esattamente ciò che promettono, certo non sono perfetti o paragonabili a modelli top di gamma super costosi, ma soprattutto acquistati all'attuale prezzo scontato su Amazon potrebbero essere uno dei migliori acquisti che farete per Natale 2022.

Recensione auricolari OPPO Enco Air2 Pro: qualità audio e concretezza al giusto prezzo (ora in offerta)

Unboxing

La confezione scelta per gli Air2 Pro è simile a quanto OPPO ha fatto con gli altri modelli, quindi semplice ma elegante nel suo bianco. Al suo interno, oltre al case contenente gli auricolari, non vi è altro che il cavo di ricarica Type-C e la manualistica. Per il tipo di prodotto e per il prezzo, è onesto che sia così.

Design e materiali

Ciò che cambia particolarmente nel design degli OPPO Enco Air2 Pro rispetto alla versione “non pro”, è la tipologia di auricolare. Se ricordate, le OPPO Enco Air2 (qui la recensione) erano degli auricolari senza fili semi-in ear, mentre la versione Pro invece dispone di gommini per aumentare l'isolamento e diventa un modello in-ear. Lo stile però, rimane lo stesso: c'è il soluto minimalismo a fare da protagonista nel design, ed anche il case ha sostanzialmente le stesse forme ed è realizzato in policarbonato, ma questa volta con finitura lucida.

È realizzata però con un metodo piuttosto curioso, con una sorta di doppio strato sul tutto il coperchio che crea un effetto bolla molto piacevole agli occhi.

In buona sostanza però, come vedremo gli OPPO Enco Air2 Pro hanno molti pregi ma non quello del design che, ammettiamolo, tende a ricordare molto quello delle AirPods Pro, così come successe con il modello “non Pro” piuttosto simile al corrispettivo di casa Apple.

Detto questo però, considerando che i singoli auricolari sono certificati IP54, pesano 4.5 grammi l'uno e che la custodia ha un ingombro di circa 6 x 5 x 2 cm ed un peso di 42 grammi, è impossibile ammettere che il brand abbia fatto un grande sforzo per far rimanere contenuto il peso dei suoi auricolari senza fili, non rinunciando troppo alla batteria: ognuno degli auricolari ha una batteria da 43 mAh, mentre la custodia dispone di una 440 mAh.

La vestibilità è perfetta e, come tradizione vuole, i cuscinetti possono essere sostituiti con una delle misure alternative presenti in confezione (ce ne sono 3 in totale), ed i colori disponibili sono due: è possibile acquistare gli OPPO Enco Air2 Pro sia nella colorazione bianca, che in quella grigia.

Caratteristiche tecniche e qualità audio

La struttura di ogni singolo auricolare è costruita in modo da contenere con una cassa armonica piuttosto generosa un driver da 12.4 millimetri che di certo non spicca in chiarezza e profondità rispetto ai modelli top di gamma, ma che garantisce una qualità audio più che buona se paragonata al prezzo di vendita di questi auricolari: le dimensioni dei driver sono piuttosto generose per un paio di auricolari wireless, ed il risultato è palese.

Il suono delle OPPO Enco Air2 Pro è generalmente ricco, in grado di garantire un buon ascolto di praticamente qualsiasi genere musicale, a patto che si apprezzi (o si accetti) una particolare tendenza alle frequenze alte, tipica della stragrande maggioranza degli auricolari TWS di origine cinese.

Buona anche la qualità dei microfoni che si utilizzano nelle conversazioni telefoniche, e molto funzionale l'algoritmo di riduzione del rumore in chiamata, che sfrutta due microfoni per sopprimere il rumore ambientale quando si è a telefono. A dirla tutta però, quelli di OPPO avrebbero dovuto “tararlo” in maniera un po' più precisa, perché soprattutto in ambienti molto rumorosi potrebbe tendere a comprimere troppo la voce mentre si è a telefono, che a tratti potrebbe sembrare poco chiara.

OPPO Enco Air2 Pro poi, sono auricolari wireless con cancellazione del rumore attiva ma, va detto, che è forse questa la funzione che meno mi ha convinto. Capiamoci, per quanto costano questi auricolari TWS è più che consona, ma bisogna tenere a mente che (proprio data la fascia di prezzo in cui si vanno ad inserire) non ci si deve aspettare miracoli. In tutta sostanza, si tratta di una cancellazione del rumore piuttosto adeguata alla cacnellazione dei suoni ambientali più comuni, ma in situazioni più complicate si fa difficoltà a capire quando è attiva o quando non lo è.

C'è da dire però che la modalità trasparenza è tutto su un altro livello. Funziona bene, è qualitativamente superiore rispetto a quella che si può trovare in qualsiasi altro auricolare wireless a meno di 50 euro (è questo il prezzo in sconto degli OPPO Enco Air2 Pro), ed è molto piacevole da utilizzare.

App companion e funzioni smart

OPPO Enco Air2 Pro vengono gestiti dalla solita HeyMelody, un'app per Android ed iOS che abbiamo imparato a conoscere con gli altri auricolari prodotti dal brand. Questa applicazione permette la gestione della cancellazione del rumore, alla gestione dei controlli touch, e a tutte le funzioni smart, che sono precise al nostro tocco, anche la regolazione del volume, ma bisogna fare una premessa: per poterle controllare in maniera netta, dovrete servirvi dell'app per settare il tutto. Non manca poi un'ottimizzazione per la bassa latenza.

Lato connettività poi nessun problema, il Bluetooth 5.2 tiene la connessione stabile ma non è presente la funzione multi-dispositivo né il pairing veloce con Android. Poco male, sono altri modelli a dover essere impeccabili in questo senso.

Infine, qualora utilizzati in accoppiata con uno smartphone OPPO, gli OPPO Enco Air2 Pro possono essere utilizzati anche come telecomando di scatto remoto per la fotocamera.

Autonomia della batteria

L'autonomia della batteria degli OPPO Enco Air2 Pro è nella media. Con una sola ricarica ed ANC attivo sono arrivato ad utilizzarli poco meno di 5 ore, mentre senza ANC ho superato le 7 ore di riproduzione musicale. La custodia di ricarica è in grado di ricaricare gli auricolari per circa 3 volte, ed integra la ricarica rapida: con 10 minuti di ricarica degli auricolari nel case, li si potrà utilizzare per circa 2 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale degli OPPO Enco Air2 Pro è di 79,99 euro ma, tramite i box in basso, potreste acquistarli in sconto con un paio di offerte molto interessanti: nel momento in cui scrivo questa recensione, su Amazon costano 49,99 euro, mentre sull'OPPO Store sono in vendita con il 20% di sconto. In soldoni, con questi sconti, gli OPPO Enco Air2 Pro sono probabilmente gli auricolari TWS più interessanti da acquistare, proprio per il loro ottimo rapporto qualità prezzo.

E lo sono perché parliamo di un prodotto concreto, adatto per chi vuole un prodotto da utilizzare quotidianamente che garantisca un buon audio e caratteristiche che in genere si trovano su modelli più costosi (come ad esempio la certificazione IP54 e l'ANC). Certo, non si tratta di un modello paragonabile ai prodotti più costosi, ma a prezzo scontato sono l'affare del mese.

Peccato per l'app companion che continua ad essere piuttosto scarna e per l'ANC che sarebbe potuto essere un po' più incisivo in determinate situazioni, ma volete farvi un regalo o dovete fare un regalo di Natale, OPPO Enco Air2 Pro potrebbero essere l'affare del mese.



